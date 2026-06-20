Anuncian dispositivo especial de seguridad para el 52° Festival Folclórico Colombiano en Ibagué

Tolima

La Administración Municipal, en articulación con la Policía Metropolitana de Ibagué, el Ejército Nacional y demás instituciones de apoyo, presentó el dispositivo especial de seguridad que acompañará el desarrollo del 52° Festival Folclórico Colombiano, con el objetivo de garantizar el orden público durante la programación oficial.

Con un amplio despliegue de policías, soldados y funcionarios, las autoridades confían en controlar el orden público, especialmente durante los desfiles de San Juan y San Pedro, que se realizarán el 24 y 28 de junio, respectivamente.

“Contamos con el Ejército Nacional, la Policía Metropolitana, la Fuerza Aérea, la logística suministrada, el acompañamiento de la Gobernación con sus voluntarios y los voluntarios de la Alcaldía Municipal. También tenemos gestores de convivencia y defensores del espacio público; ahora nos queda la tranquilidad, la tolerancia y el respeto de los ciudadanos para disfrutar esta versión 52 del Festival Folclórico”, dijo Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué.

Por su parte, la Policía Metropolitana contará con más de 1.200 hombres y mujeres de las diferentes especialidades, quienes garantizarán la seguridad de los eventos programados y reforzarán la presencia institucional en el Aeropuerto, la Terminal de Transportes, la zona hotelera y los principales sitios turísticos de la ciudad.

“La Policía Nacional de los colombianos contará con más de 1.200 hombres y mujeres de las diferentes especialidades, quienes garantizarán la seguridad no solo de los eventos programados, sino también la seguridad ciudadana”, indicó el coronel Édgar Fernando López, comandante de la Policía Metropolitana.

Asimismo, el oficial anunció la llegada de 600 uniformados de apoyo provenientes de Bogotá y otros departamentos, además del despliegue de capacidades especiales como el GOES, el Grupo Esparta, el Escuadrón Antirriña y patrullas de reacción para fortalecer la atención durante las festividades.

Finalmente, el oficial de Operaciones del Batallón Rooke, mayor Fabián Hernández, confirmó el apoyo del Ejército Nacional.

“Tenemos un dispositivo controlado en tiempo real para aportar a la seguridad mediante 130 efectivos con diferentes capacidades, como la Policía Militar, unidades motorizadas y binomios caninos, que estarán apoyando las festividades en la ciudad de Ibagué”, concluyó.