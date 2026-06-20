Golpe a banda de microtráfico que operaba entre los departamentos de Tolima y Caldas

Tolima

Tras varios meses de investigación y labores de inteligencia, la Policía Nacional consiguió capturar a cuatro personas y judicializar a una más por presuntamente pertenecer a un grupo de delincuencia común organizada denominado “Los Bundes”, el cual se dedicaba al tráfico de estupefacientes en Tolima y Caldas.

La operación se llevó a cabo de manera simultánea con cinco diligencias de registro y allanamiento en inmuebles ubicados en los municipios de San Sebastián de Mariquita e Ibagué (Tolima), al igual que en Manizales y La Dorada (Caldas).

Durante las diligencias fueron materializados los siguientes procedimientos:

En el municipio de San Sebastián de Mariquita capturaron a alias “La Mala” y “El Viejo”.

En Manizales fue capturado el presunto cabecilla del grupo, conocido con el alias de “Camilo”.

En el municipio de La Dorada fue capturado alias “Cejas”.

Se realizó la formulación de imputación de cargos contra alias “El Indio”, quien actualmente se encuentra recluido en un establecimiento carcelario en Ibagué.

Los hoy capturados registraban órdenes judiciales vigentes emitidas por el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, por el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el desarrollo de la operación también fueron incautadas 15 dosis de marihuana, 11 cartuchos calibre 5.56 para fusil, un cartucho calibre 7.62, un cartucho calibre 53 milímetros y un equipo móvil celular.

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía 8 Especializada de Ibagué. Actualmente, los implicados avanzan en las respectivas audiencias virtuales para definir su situación jurídica.