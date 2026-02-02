Condenan a médico por cirugía estética que causó la muerte de una mujer en Santander

Un juez condenó al médico por la muerte de una mujer tras un procedimientno estético en Barrancabermeja (Santander).

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

La decisión se tomó luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara que el médico, Gabriel Agámez Moreno, no tenía la especialidad requerida para practicar cirugías estéticas.

Lo que debe saber: Así será la restricción para la movilidad de motos en Bucaramanga desde el 2 de febrero

Los hechos ocurrieron el 28 de febrero de 2020, cuando la mujer de 32 años se sometió a una intervención en abdomen, espalda y glúteos en una clínica privada.

Tras la cirugía, su estado de salud se deterioró rápidamente por una infección grave por una infección grave en el abdomen y daños internos. Murió tres días después.

Lea aquí: Las lluvias elevan el nivel del río Magdalena y ponen en alerta a Barrancabermeja

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal concluyó que la muerte fue consecuencia directa del procedimiento practicado por Agámez Moreno. Durante la investigación también se estableció que la clínica donde se realizó la cirugía cerró tras lo ocurrido.

Por estos hechos, el juez lo condenó a 48 meses de prisión por homicidio culposo, al pago de 42 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a una inhabilidad de 5 años para ejercer la medicina. La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada.