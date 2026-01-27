Así será la restricción para la movilidad de motos en Bucaramanga desde el 2 de febrero. / Cortesía alcaldía de Armenia

Bucaramanga

La dirección de tránsito de Bucaramanga emitió la resolución 063 de 2026 con la que confirma la restricción en la circulación de motocicletas en la ciudad, además de la prohibición de circulación con parrillero a partir del próximo 2 de febrero.

De acuerdo a lo señalado en la resolución, las motocicletas no podrán circular por la Carrera 33 entre la Quebrada seca y la calle 55 en sentido norte-sur y entre la calle 56 y la Quebrada seca en sentido sur-norte. Esta restricción aplica de lunes a viernes desde las 6: a. m. a 9:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

De igual modo, se prohíbe la circulación de motos con parrillero por la calle 36 entre las carreras 15 y 19 en ambos sentidos, la restricción aplica de lunes a viernes desde las 6:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 6:00 p. m a 8:00 p. m

Entre las excepciones están para las motos de la fuerza pública, del área de salud, personal de seguridad, personas con discapacidad y los de enseñanza.