CorfiColombia advierte que aumento del 23% del salario mínimo generaría inflación del 5.9% en un año

Noticia en desarrollo...

CorfiColombia, la corporación financiera más grande de Colombia y una de las principales empresas de inversión del país, advirtió que debido al incremento del salario mínimo, no solo impactó en el ingreso de los trabajadores, sino también el panorama de inflación en Colombia para el 2026.

De acuerdo con CorfiColombia este ajuste disparó las expectativas de inflación para este año, que pasaron de 4,5 % a 5,9 %, el mayor salto mensual desde que se tiene registro.

El efecto no se limita al corto plazo. Las expectativas de inflación a dos años también aumentaron con fuerza, al pasar de 3,9 % a 4,6 %, el mayor incremento mensual histórico. Este fenómeno refleja el riesgo de llamados efectos de segunda ronda, cuando el aumento de costos laborales termina trasladándose a precios de bienes y servicios de forma persistente.