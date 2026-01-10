Montería, entre las 3 ciudades con menor inflación de Colombia; se afianza como destino competitivo

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, destaca a Montería como una de las capitales del país con menor inflación.

Montería

Al cierre de 2025, Montería se afianzó como una de las ciudades con mayor estabilidad de precios en el país. Según el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la capital cordobesa registró una variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 3,92 %.

Esta cifra es significativamente inferior al promedio nacional, que se ubicó en 5,10 %, como lo dio a conocer el alcalde Hugo Kerguelén García.

Este desempeño posiciona a Montería como la tercera ciudad con menor inflación en Colombia, solo superada por Santa Marta y Valledupar, y contrasta marcadamente con los niveles cercanos al 5,80 % observados en ciudades como Bucaramanga y Pereira.

La brecha de 1,18 puntos porcentuales frente al índice nacional evidencia un mejor control del costo de vida para los hogares monterianos.

Impacto de las políticas locales

El alcalde Kerguelén García enfatizó que este resultado es reflejo del impacto de las políticas económicas locales.

“Cerrar el 2025 con una inflación del 3,92 %, es una señal clara de que Montería avanza por el camino correcto”, afirmó el mandatario. “Esto significa mayor tranquilidad para las familias, más poder adquisitivo y un entorno favorable para la inversión y la generación de empleo”, añadió.

Los datos del Dane detallan que la ciudad presentó incrementos moderados en componentes clave de la canasta familiar.

Destacan especialmente los rubros de alimentos, con un aumento del 3,66 %, y alojamiento y servicios públicos, con un incremento del 2,62 %. Ambos crecieron muy por debajo del promedio nacional, contribuyendo de manera decisiva a la estabilidad general de precios.

Este comportamiento en alojamiento y servicios públicos, en particular, subraya la competitividad de Montería y su atractivo para la realización de grandes eventos. Al mantenerse los costos muy por debajo del promedio del país, la ciudad puede ofrecer condiciones más eficientes para organizadores, visitantes y participantes, fortaleciendo así su capacidad logística.

Montería, destino emergente

Dicha ventaja consolida a Montería como un destino emergente para el turismo de reuniones (Mice) y como escenario idóneo para congresos, competencias deportivas y festivales de alto impacto, que a su vez dinamizan la economía local.

El secretario de Desarrollo Económico, José Nicolás Barrios, vinculó directamente este desempeño con la competitividad del municipio. “Una inflación controlada nos permite ofrecer mejores condiciones para el consumo, el emprendimiento y la inversión”, señaló el funcionario.

“Montería se consolida como una ciudad con costos estables, lo que la hace más atractiva para nuevos proyectos productivos y para el crecimiento del comercio local”, indicó Barrios.

Pese al balance positivo, la Administración Municipal ha reiterado su compromiso de continuar trabajando de manera articulada para atender los retos identificados en algunos sectores específicos.

El objetivo declarado es mantener la estabilidad económica alcanzada y proteger el bienestar de los ciudadanos, construyendo sobre el fundamento de los indicadores favorables reportados por el Dane.

La combinación de precios controlados, especialmente en servicios básicos, y una estrategia de promoción de eventos, proyecta a la ciudad como un polo de desarrollo con proyección nacional e internacional.