ATENTO Jóvenes a la E 2026: Si resultó elegido así debe formalizar su matrícula; Fechas clave y más
Los resultados están disponibles desde el 23 de enero en la plataforma SICORE de Atenea
La convocatoria Jóvenes a la E 2026-1 ofrece más de 3.500 becas para estudios superiores en Bogotá, dirigidas a jóvenes de hasta 28 años admitidos en instituciones públicas como la Universidad Nacional, Distrital, Pedagógica, ETITC o SENA. La inscripción finalizó el 26 de diciembre de 2025 a través de la plataforma SICORE de Atenea, con resultados previstos para el 23 de enero de 2026.
Lea también: Jóvenes a la E: 1.500 becas para quienes estudien programas técnicos en Bogotá
¿Qué es Jóvenes a la E?
Es un programa de la Alcaldía de Bogotá y la Agencia Atenea que financia el 100% de la matrícula en educación superior, bien sea universitaria, técnica o tecnológica y formación para el trabajo. Dirigido a bachilleres de hasta 28 años en Bogotá y municipios aledaños, busca promover la educación posmedia, la permanencia estudiantil y el talento.
¿Qué incluye la beca de Jóvenes a la E?
Los beneficiarios del programa recibirán:
- Cobertura del 100 % del valor de la matrícula en universidades privadas aliadas.
- Apoyo de sostenimiento equivalente a un salario mínimo por semestre, para ayudar con gastos académicos y personales.
¿Qué universidades tienen convenio con Jóvenes a la E?
Entre las universidades e instituciones que forman parte del programa se encuentran:
Universidades privadas:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Universidad de Los Andes
- Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
- Universidad Externado de Colombia
- Universidad de La Sabana
- Universidad Santo Tomás
- Universidad Libre
- Universidad Central
Instituciones técnicas y tecnológicas:
- Politécnico Grancolombiano
- Corporación Universitaria Minuto de Dios
- Fundación Universitaria Compensar
- Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Características del beneficio
El programa ofrece uno de los esquemas de apoyo más completos disponibles actualmente en la ciudad:
- Cobertura total del valor de la matrícula universitaria
- Apoyo económico por cada período académico cursado
- Formación sin endeudamiento para los beneficiarios
- Pasantía social como mecanismo de retribución
Formalización de la matrícula:
La formalización de la matrícula para el programa Jóvenes a la E 2026 se realiza tras la publicación de resultados del 23 de enero de 2026, con fecha de formalización hasta el 6 de febrero de 2026 a través de la Agencia Atenea. En el caso de las instituciones privadas, la formalización es solo hasta el 31 de enero de 2026.
Le puede interesar: Gobierno confirmó montos para el pago de los programas en 2026: estas son las fechas de los giros
¿Qué debe hacer para formalizar la matrícula?:
Se recomienda estar atento a la plataforma SICORE para actualizar la hoja de vida y cargar documentos solicitados.
- Allí deberá iniciar su sesión
- Si no tiene sesión deberá crear una nueva con su número de documento, correo electrónico y contraseña.
- Posteriormente comprobar el capchat que le ofrece la página.
- Allí podrá consultar si fue beneficiado y los pasos que deberá realizar en adelante para formalizar la matrícula.
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
Bogotá
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles