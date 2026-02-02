ATENTO Jóvenes a la E 2026: Si resultó elegido así debe formalizar su matrícula; Fechas clave y más

La convocatoria Jóvenes a la E 2026-1 ofrece más de 3.500 becas para estudios superiores en Bogotá, dirigidas a jóvenes de hasta 28 años admitidos en instituciones públicas como la Universidad Nacional, Distrital, Pedagógica, ETITC o SENA. La inscripción finalizó el 26 de diciembre de 2025 a través de la plataforma SICORE de Atenea, con resultados previstos para el 23 de enero de 2026.

¿Qué es Jóvenes a la E?

Es un programa de la Alcaldía de Bogotá y la Agencia Atenea que financia el 100% de la matrícula en educación superior, bien sea universitaria, técnica o tecnológica y formación para el trabajo. Dirigido a bachilleres de hasta 28 años en Bogotá y municipios aledaños, busca promover la educación posmedia, la permanencia estudiantil y el talento.

¿Qué incluye la beca de Jóvenes a la E?

Los beneficiarios del programa recibirán:

Cobertura del 100 % del valor de la matrícula en universidades privadas aliadas.

del valor de la matrícula en universidades privadas aliadas. Apoyo de sostenimiento equivalente a un salario mínimo por semestre, para ayudar con gastos académicos y personales.

¿Qué universidades tienen convenio con Jóvenes a la E?

Entre las universidades e instituciones que forman parte del programa se encuentran:

Universidades privadas:

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad de Los Andes

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Universidad Externado de Colombia

Universidad de La Sabana

Universidad Santo Tomás

Universidad Libre

Universidad Central

Instituciones técnicas y tecnológicas:

Politécnico Grancolombiano

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Fundación Universitaria Compensar

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Características del beneficio

El programa ofrece uno de los esquemas de apoyo más completos disponibles actualmente en la ciudad:

Cobertura total del valor de la matrícula universitaria

del valor de la matrícula universitaria Apoyo económico por cada período académico cursado

por cada período académico cursado Formación sin endeudamiento para los beneficiarios

para los beneficiarios Pasantía social como mecanismo de retribución

Formalización de la matrícula:

La formalización de la matrícula para el programa Jóvenes a la E 2026 se realiza tras la publicación de resultados del 23 de enero de 2026, con fecha de formalización hasta el 6 de febrero de 2026 a través de la Agencia Atenea. En el caso de las instituciones privadas, la formalización es solo hasta el 31 de enero de 2026.

¿Qué debe hacer para formalizar la matrícula?:

Se recomienda estar atento a la plataforma SICORE para actualizar la hoja de vida y cargar documentos solicitados.

Allí deberá iniciar su sesión

Si no tiene sesión deberá crear una nueva con su número de documento, correo electrónico y contraseña.

Posteriormente comprobar el capchat que le ofrece la página.

Allí podrá consultar si fue beneficiado y los pasos que deberá realizar en adelante para formalizar la matrícula.

