¡Fecha límite! Jóvenes a la E anuncia cuando se cierran las inscripciones: ¿cómo hacerlo?
Gracias a programas ofrecidos por el gobierno, muchos estudiantes tienen la oportunidad de acceder a educación superior. Jóvenes a la E no es una excepción, aquí le contamos el paso a paso para inscribirse
En Colombia muchos jóvenes no cuentan con los recursos para acceder a una institución de educación superior, ya sea por falta de oportunidades o problemas económicos. Además, muchos no cuentan con los requisitos para aplicar a créditos estudiantiles, como ICETEX, en dónde se solicita un codeudor la mayoría de las veces.
Es así que, recientemente, la alcaldía de Bogotá, junto a Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, se anunció que, el pasado 11 de noviembre, la localidad rural de Sumapaz vivió una jornada clave para sus jóvenes: la socialización de la convocatoria ‘Jóvenes a la E – JE4’, liderada por la gerente de Educación posmeida, Rubith Tuberquia y el Fondo de Desarrollo Local.
Durante la actividad realizada con los estudiantes, el programa dejó en claro varios puntos, destacando entre estos, los más importantes, pues hablan del apoyo económico y el acompañamiento. Asimismo, se explicó que se otorgaran 3.900 cupos distritales:
- Beca del 100% en matrícula
- Apoyo económico semestral
- Acompañamiento psicosocial
Por otro lado, se destaca que el objetivo principal del programa es romper con todas las barreras económicas que impiden que muchos jóvenes puedan tener acceso a la educación superior.
¿Quiénes pueden participar y cuál es la fecha límite?
Las personas que pueden aplicar a estas convocatorias son jóvenes entre los 14 y 18 años de edad, egresados de instituciones pertenecientes a la capital, Bogotá. Es necesario que los aplicantes ya hayan presentado la prueba de Estado Saber 11. También aplica para quienes ya cursaron programas técnicos o tecnológicos.
Las fechas claves a tener en cuenta son:
- Inicio de inscripción: 11 de noviembre
- Cierre: 18 de noviembre
Paso a paso para inscribirse a Jóvenes a la E
Para acceder al programa y resulté exitosa la inscripción, es necesario que el aspirante siga los siguientes pasos:
- El aspirante deberá ingresar a la sección de convocatorias de la Agencia Atenea (“Jóvenes a la E – JE4” Educación Superior en Instituciones Privadas) en su micrositio.
- Crear un usuario y contraseña en la plataforma habilitada para la inscripción o ingresa con las credenciales previamente creadas en convocatorias anteriores.
- Completar la “hoja de vida” o formulario de aspirante en la plataforma con todos los datos personales, académicos y de contacto requeridos.
- Seleccionar la convocatoria correspondiente (JE4 – Educación Superior en Instituciones Públicas o Privadas según aplique) y elige los programas u opciones académicas.
- Adjuntar los documentos requeridos según la convocatoria (identificación, certificación académica, resultados de pruebas, residencia u otros soportes).
- Envíar la inscripción dentro de los plazos establecidos y espera la publicación de resultados.
Para conocer más información y llenar el formulario, haga clic aquí. Es importante que el estudiante realice el paso a paso, en dado caso de que presente problema, puede consultar aquí.
