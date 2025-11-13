¡Fecha límite! Jóvenes a la E anuncia cuando se cierran las inscripciones: ¿cómo hacerlo?

En Colombia muchos jóvenes no cuentan con los recursos para acceder a una institución de educación superior, ya sea por falta de oportunidades o problemas económicos. Además, muchos no cuentan con los requisitos para aplicar a créditos estudiantiles, como ICETEX, en dónde se solicita un codeudor la mayoría de las veces.

Es así que, recientemente, la alcaldía de Bogotá, junto a Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, se anunció que, el pasado 11 de noviembre, la localidad rural de Sumapaz vivió una jornada clave para sus jóvenes: la socialización de la convocatoria ‘Jóvenes a la E – JE4’, liderada por la gerente de Educación posmeida, Rubith Tuberquia y el Fondo de Desarrollo Local.

Durante la actividad realizada con los estudiantes, el programa dejó en claro varios puntos, destacando entre estos, los más importantes, pues hablan del apoyo económico y el acompañamiento. Asimismo, se explicó que se otorgaran 3.900 cupos distritales:

Beca del 100% en matrícula

Apoyo económico semestral

Acompañamiento psicosocial

Por otro lado, se destaca que el objetivo principal del programa es romper con todas las barreras económicas que impiden que muchos jóvenes puedan tener acceso a la educación superior.

¿Quiénes pueden participar y cuál es la fecha límite?

Las personas que pueden aplicar a estas convocatorias son jóvenes entre los 14 y 18 años de edad, egresados de instituciones pertenecientes a la capital, Bogotá. Es necesario que los aplicantes ya hayan presentado la prueba de Estado Saber 11. También aplica para quienes ya cursaron programas técnicos o tecnológicos.

Las fechas claves a tener en cuenta son:

Inicio de inscripción: 11 de noviembre

11 de noviembre Cierre: 18 de noviembre

Paso a paso para inscribirse a Jóvenes a la E

Para acceder al programa y resulté exitosa la inscripción, es necesario que el aspirante siga los siguientes pasos:

El aspirante deberá ingresar a la sección de convocatorias de la Agencia Atenea (“Jóvenes a la E – JE4” Educación Superior en Instituciones Privadas) en su micrositio.

Crear un usuario y contraseña en la plataforma habilitada para la inscripción o ingresa con las credenciales previamente creadas en convocatorias anteriores.

Completar la “hoja de vida” o formulario de aspirante en la plataforma con todos los datos personales, académicos y de contacto requeridos.

Seleccionar la convocatoria correspondiente (JE4 – Educación Superior en Instituciones Públicas o Privadas según aplique) y elige los programas u opciones académicas.

Adjuntar los documentos requeridos según la convocatoria (identificación, certificación académica, resultados de pruebas, residencia u otros soportes).

Envíar la inscripción dentro de los plazos establecidos y espera la publicación de resultados.

Para conocer más información y llenar el formulario, haga clic aquí. Es importante que el estudiante realice el paso a paso, en dado caso de que presente problema, puede consultar aquí.

