Judicializan a funcionarios de la Alcaldía de Bahía Solano por apropiación de recursos públicos

Chocó

Fueron judicializados dos funcionarios de la Alcaldía de Bahía Solano, Chocó, y una particular, quienes se apropiaron de recursos de las cuentas del municipio por más de 370 millones de pesos entre los años 2024 y 2025.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los implicados serían el jefe de Presupuesto de la alcaldía, Bernardo Alfonso Asprilla Abadía; el secretario de Hacienda del municipio, Rodrigo Viñuela Jaramillo; y la ciudadana Sonia Rodríguez Palacios. Estas personas, al parecer, se habrían contactado con un empleado de la empresa de aguas de Bahía Solano para que les facilitara una cuenta de la compañía sin la autorización de la gerencia.

Según la investigación, los funcionarios presuntamente pactaron con dicho empleado el envío de 119.800.000 pesos desde las cuentas del municipio, recursos que fueron girados mediante un cheque a nombre de Sonia Rodríguez, quien lo habría cobrado el 18 de julio de 2025 y posteriormente transferido el dinero a personas cercanas a los funcionarios.

Lea también: Procuraduría acusa a exgerente en Puerto Berrío por avalar alcantarillado inexistente.

Asimismo, al parecer, se realizaron otras consignaciones por 132.966.998 y 121.799.136 pesos entre enero de 2024 y diciembre de 2025, desde cuentas de la Alcaldía de Bahía Solano hacia particulares que no tenían relación laboral con la administración municipal.

Los procesados no aceptaron los cargos por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito y asociación para cometer delitos contra la administración pública. Sin embargo, por disposición judicial, deberán cumplir la medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.