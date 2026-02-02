Política

Abelardo De La Espriella descartó un debate con Sergio Fajardo y lo invitó a unirse a la “manada”

De La Espriella, volvió a retar a Iván Cepeda a un debate público.

Sergio Fajardo y Abelardo De La Espriella.

Juan Carlos González

El Candidato presidencial Abelardo De La Espriella descartó de tajo un posible debate con el Candidato Sergio Fajardo y lo invitó a unirse “a la manada del tigre”, asegurando que la experiencia política de Fajardo es valorada en su campaña presidencial

“Pero miremos la realidad de frente, porque usted, como profesor y conocedor de la estadística, lo sabe perfectamente: en esta contienda, los números, las calles y las encuestas nos dejan a Iván Cepeda y a mí como los únicos contrincantes viables. Punto”, indicó en su cuenta de X.

De La Espriella, reiteró que el único rival a vencer en la contienda electoral es Iván Cepeda e invito Sergio Fajardo a unirse a su campaña.

“No busque confrontarme a mí, porque para pelear se necesitan dos, y yo solo reconozco al rival que hoy, según todos los estudios, las calles y las redes, es el verdadero enemigo a vencer: Iván Cepeda. Lo invito de corazón: únase a la manada del tigre”, reiteró Abelardo.

El candidato aseguró, que valora y respeta la experiencia y trayectoria política de Fajardo, quien lo ve como un aliado y no como un enemigo en su carrera presidencial.

“No se vaya a ir a ver ballenas ni a quedarse en la tibieza. Colombia necesita a sus hombres más experimentados. Póngase del lado correcto de la historia”, afirmó De La Espriella.

Debate Político

Nuevamente, Abelardo de la Espriella retó a un debate político al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien en repetidas ocasiones ha indicado que no asistirá a estos encuentros, sino que prefiere discutir propuestas, y no intercambiar insultos.

“Por eso lo vuelvo a retar públicamente, Cepeda: ¿por qué huyes? El pecado es cobarde. Ven, debate, defiéndete si puedes. Colombia merece saber la verdad”, señaló el candidato.

