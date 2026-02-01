Reyes del Carnaval de la 44 reciben su corona en inolvidable show

La Plaza de la Paz volvió a vestirse de fiesta y color anoche para la esperada coronación de la monarquía del Carnaval de la 44, una celebración que reafirma la identidad popular y la tradición que distingue a la alegría que se vive desde el bordillo.

El emblemático espacio se llenó de música, familias, comparsas y bailarines tradicionales que anticiparon lo que sería una noche vibrante. El ambiente carnavalero se impregnó con los ritmos de merengue, cumbia y folclor que acompañaron la llegada del público a la plaza.

La coronación oficial de los soberanos del Carnaval de la 44 marcó el punto culminante de la fiesta. Sharon Hurtado Esquiaqui y Luis Mauricio Aragón Hernández fueron investidos como reina y rey, respectivamente, mientras que los jóvenes Ashley Sofía Gómez y Germán Javier Palomino Montes ocuparon la dignidad infantil del evento.

Las coronas que lucieron, bautizadas “Susurro del Alba” y “Remolinos de Nostalgia”, no fueron simples ornamentos: cada una está impregnada de símbolos que evocan la historia, la luz del amanecer carnavalero y la memoria viva de una tradición que se renueva año tras año.

Un espectáculo que habla del Caribe

Bajo la dirección del productor artístico Mauricio Cherques, la presentación intitulada “Barranquilla, la gran experiencia” fue un homenaje teatral a la cotidianidad, la cultura popular y las raíces del Caribe colombiano, inspirándose en obras del escritor David Sánchez Juliao.

La escena se llenó de vida con la participación de más de mil bailarines que representaron danzas patrimoniales como Congo Reformado, Cumbión Costeño, Garabato Marco Fidel Suárez, Coyonguito y Danza del Caimán Juvenil, entre otras. Estas expresiones folclóricas, que también forman parte del rico patrimonio cultural que sostiene el Carnaval, llevaron vitalidad y tradición al corazón de Barranquilla.