¿Quiénes fueron las personas asesinadas en la masacre de Riohacha? Esto se sabe

Este 31 de enero, tres personas murieron y una más resultó herida tras un atentado con arma de fuego ocurrido en el sector de invasión del barrio Los Cerezos, en zona rural de Riohacha en el departamento de La Guajira.

Según versiones proporcionadas por los testigos a las autoridades, la masacre fue cometida por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas. Estas personas habrían llegado al sector y disparado en varias ocasiones contra un grupo de personas que se encontraba reunido bajo de un árbol.

Tras el suceso, las autoridades adelantaron investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y la ubicación de los responsables.

¿Quiénes fueron las víctimas de la masacre en Riohacha?

El reporte preliminar de las autoridades reveló que dos de las tres personas que murieron en el ataque eran menores de edad.

Esto es lo que se sabe de las tres personas que murieron en el atentado:

Un joven de 15 años, de nacionalidad venezolana , quien murió en el sitio.

, quien murió en el sitio. Un joven de 16 años , quien murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

, quien murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones. Luis José Vega Barrios, de 27 años, quien llegó sin signos vitales tras recibir múltiples impactos de bala.

Adicionalmente, Yhoandry José Vargas Álvarez, de 18 años, fue ingresado a la clínica Anashiwaya tras resultar herido por los impactos de bala. Posteriormente, se conoció que su situación de salud es estable.

