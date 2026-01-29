Militar fue secuestrado y torturado por varios días por ‘Los Pachenca’ en La Guajira: esto se sabe

La Décima Brigada confirmó que la persona hallada herida por la Policía el pasado 26 de enero en el corregimiento de Tomarrazón, en La Guajira, se trata de un militar que había estado secuestrado y sometido a torturas por ‘Los Pachenca’.

“Tras la verificación de la información, se logró establecer que la persona herida corresponde a uno de nuestros soldados, orgánico del Grupo de Caballería Mecanizado N.° 2, quien se encuentra recibiendo atención médica especializada y bajo pronóstico reservado debido a heridas de gravedad ocasionadas por arma de fuego y aparentes signos de tortura”, indicó la Décima Brigada a través de un comunicado.

Según indicó la Décima Brigada, al momento del secuestro el militar se encontraba de permiso y fue “en total estado de indefensión” y se registró en zona rural del municipio de Dibulla.

Mientras tanto, en el comunicado la Décima Brigada del Ejército rechazó este hecho “criminal que trasgrede el derecho internacional humanitario y representa una grave violación a los derechos humanos”.