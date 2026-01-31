Masacre en Riohacha: dos de las víctimas eran menores de edad

Labores de levantamiento del cadáver por parte del CTI de la Fiscalía/ Foto: Caracol Radio

Tres personas fallecieron y una más resultó herida tras un ataque con arma de fuego registrado en el sector de invasión del barrio Los Cerezos, en zona rural de Riohacha.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, los hechos se conocieron luego del ingreso de un joven herido por impactos de bala a un centro asistencial, identificado como Yhoandry José Vargas Álvarez, de 18 años, quien se encuentra estable. El lesionado informó que el ataque ocurrió en el sector mencionado y que en el lugar habría más personas afectadas.

Unidades policiales se desplazaron de inmediato al sitio, donde hallaron un cuerpo sin vida tendido sobre la vía. La víctima era un menor de 15 años, de nacionalidad venezolana.

Posteriormente, a la clínica Renacer ingresó otro menor de 16 años, quien murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Minutos más tarde, a la clínica Anashiwaya fue trasladado Luis José Vega Barrios, de 27 años, quien llegó sin signos vitales tras recibir múltiples impactos de bala.

Según versiones de los testigos a las autoridades, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas habrían llegado al sector y disparado en repetidas ocasiones contra un grupo de personas que se encontraba reunido debajo de un árbol.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y la ubicación de los responsables.