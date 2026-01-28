‘Los Pachenca’ estarían detrás de la masacre de tres hombres en el sur del Cesar: esto se sabe

En la masacre ocurrida este lunes en horas de la noche fueron asesinados tres hombres en el barrio Altos del Progreso, en zona rural del municipio de San Alberto, al sur del Cesar. En este hecho una mujer resultó herida.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsAp

Según se conoció, las personas asesinadas, al parecer, estaban consumiendo estupefacientes al momento de la masacre.

Dos de las personas asesinadas fueron identificados como Luis Andrés Cubillos, de 25 años y Cristian Fernando Vargas, de 27 años. Mientras tanto, la mujer que resultó herida fue identificada como Dagny Martínez Valero, de 25 años.

¿Quiénes son los asesinos?

Según el Coronel William Morales, comandante de la Policía del Cesar, los presuntos responsables de esta masacre serían presuntos miembros de ‘Los Pachencha’.

Asimismo, confirmó que uno los criminales fue dado de baja, mientras tanto, otro más fue capturado tras enfrentamiento contra miembros del GOES.