¿Quién es Lorenzo Dei Meneghetti, capo italiano capturado en Colombia? Este es su perfil criminal

Este 31 de enero, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la captura de alias ‘Lorenzo’, uno de los hombres más buscados en Italia, en Ciénaga (Magdalena).

Las autoridades revelaron que alias ‘Lorenzo’, cuyo verdadero nombre es Lorenzo Dei Meneghetti, es un ciudadano italiano requerido por la justicia de su país por narcotráfico y señalado como articulador de rutas entre Europa y América Latina.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, confirmó que la captura de Dei Meneghetti fue posible gracias a la coordinación de esta institución con Interpol y autoridades italianas.

A través de una publicación en redes sociales, el director de la Policía dio a conocer un video en el que se muestran imágenes del detenido tras su captura, así como piezas gráficas que lo identifican como “uno de los más buscados por las autoridades italianas”.

¡𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖Í𝗔 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗔 𝗚𝗢𝗟𝗣𝗘 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢́𝗥𝗜𝗖𝗢 𝗔𝗟 𝗡𝗔𝗥𝗖𝗢𝗧𝗥𝗔́𝗙𝗜𝗖𝗢 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟!



En Ciénaga (📍Magdalena), la @PoliciaColombia en coordinación con @INTERPOL_HQ y 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮𝘀, RETUVIERON a Lorenzo… pic.twitter.com/7PsbZok4yB — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) January 31, 2026

¿Quién es Lorenzo Dei Meneghetti, capo italiano conocido como alias ‘Lorenzo’?

El general William Rincón definió a Lorenzo Dei Meneghetti, alias ‘Lorenzo’, como “cabecilla del narcotráfico en Sudamérica”.

Las autoridades revelaron que Dei Meneghetti figuraba en la lista de los más buscados en Italia y era considerado un objetivo de alto valor “por su presunta participación en la coordinación de rutas internacionales de tráfico de drogas”.

De acuerdo con la información proporcionada en video por el director de la Policía, ‘Lorenzo’ presuntamente cumplía un papel como “articulador del tráfico de estupefacientes” desde Colombia hacia España, Marruecos e Italia.

Además, las autoridades informaron que Dei Meneghetti supuestamente mantenía vínculos con organizaciones criminales de origen italiano, tunecino y albanés, “lo que le permitía articular operaciones logísticas y de conexión” entre bandas narcotraficantes de América Latina y Europa.

La Policía también reveló que Dei Meneghetti había sido buscado desde hace nueve años en 196 países.

¿Cómo va la lucha contra el narcotráfico en Colombia?

Por: Agencia EFE

Fuerzas de seguridad de Colombia han revelado recientemente que, entre otros resultados en la lucha contra el narcotráfico, el pasado 27 de enero se logró la incautación de dos toneladas de cocaína en aguas del Caribe.

A ese decomiso se añadió el anunciado por autoridades de Colombia y Portugal de nueve toneladas del alcaloide cerca de las islas Azores, en una operación en la que fueron detenidas cuatro personas.

El pasado 7 de enero, el presidente Gustavo Petro afirmó que durante su Gobierno aumentaron las incautaciones de droga y señaló que estas superarán las 3.500 toneladas decomisadas al final de su mandato el próximo 7 de agosto.

“Nunca ningún Gobierno ni del mundo, ni de Colombia, ha logrado esa cantidad de cocaína incautada”, expresó entonces el mandatario.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: