6AM W6AM W

Economía

Irracional: Ecopetrol por anuncio de Ecuador de subir 900% la tarifa transporte de crudo colombiano

Irracional: Ecopetrol por anuncio de Ecuador de subir 900% la tarifa transporte de crudo colombiano

Irracional: Ecopetrol por anuncio de Ecuador de subir 900% la tarifa transporte de crudo colombiano

16:43

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ricardo Roa en la sede de Ecopetrol, en Bogotá, Colombia, el 1 de abril.

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Irracional: Ecopetrol por anuncio de Ecuador de subir 900% la tarifa transporte de crudo colombiano

16:43

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

Bogotá

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad