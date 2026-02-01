Comisión que estudia inscripción de Iván Cepeda en la consulta de marzo no ha presentado ponencia

A pesar de que este sábado la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral iba a estudiar el futuro de la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo, Caracol Radio confirmó que esto no ha sido posible.

La razón se debe a que la comisión creada para entregar una ponencia, sobre la inhabilidad o no de Cepeda, no lo ha hecho. Por lo tanto, el presidente de la entidad, Cristian Quiroz, está a la espera de dicha radicación para citar a la Sala Plena.

Y, una vez se realice la radicación, la presidencia procederá a convocar la discusión correspondiente.

Así las cosas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el próximo lunes, en una audiencia pública, se anunciará oficialmente si Cepeda puede o no participar en la consulta del ‘Frente por la Vida’.

¿Quiénes conforman la comisión encargada de estudiar el futuro de Iván Cepeda en la consulta?

Los tres magistrados a cargo del caso son Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry, quienes arrancaron oficialmente el estudio del tema, una vez recibieron todas las pruebas.

Cabe recordar que la Registraduría le solicitó al CNE claridad sobre un eventual impedimento de Cepeda. Igualmente, estaría en entredicho la participación de Daniel Quintero, cuya inscripción fue negada de plano.

Demandas contra la inscripción de Iván Cepeda

Varios congresistas, entre ellos los representantes Katherine Miranda y Hernán Cadavid, y expertos como el exregistrador delegado en lo electoral Nicolás Farfán, demandaron la inscripción de Cepeda alegando que él ya participó en una consulta interpartidista el pasado 26 de octubre de 2025.

Los demandantes, basándose en la Ley 1475 del 2011, advirtieron que Cepeda estaría inhabilitado.

“La permanencia de la inscripción cuestionada podría configurar un desconocimiento del mandato legal expreso, al permitir la participación de un candidato que ya fue seleccionado mediante consulta popular y que, por tanto, se encuentra jurídicamente impedido para participar en una nueva consulta dentro del mismo proceso electoral”, dice una de las solicitudes de revocatoria.

Cepeda advierte que se están orquestando estrategias para impedir su participación en la consulta

El senador advirtió que la oposición estaría orquestando estrategias para impedir su participación en la consulta interpartidista del mes de marzo.

A propósito, advirtió acciones para que se le respete su derecho a participar en las próximas consultas.

“Yo lanzo de una vez la advertencia de quesi se intenta frustrar mi participación y la participación del Pacto Histórico en la consulta interpartidista, se violarían de una manera absolutamente clara y flagrante nuestros derechos políticos“, advirtió.

“Nos vamos a movilizar políticamente y yo voy a comenzar a movilizarme jurídicamente. Yo tengo derecho, si es que se intenta limitar y frustrar esa participación, a presentar las acciones del caso”, agregó.