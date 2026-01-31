Procurador reunió a Petro con el arzobispo de Bogotá tras palabras sobre Jesús y María Magdalena

Julio Sánchez Cristo, director del programa 6AM W de Caracol Radio, reveló que el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, logró reunir al presidente Gustavo Petro y al arzobispo de Bogotá, cardenal Luis José Rueda Aparicio, tras las declaraciones del primer mandatario sobre Jesús, María Magdalena y la Iglesia Católica.

La polémica se desató en días pasados luego de que el presidente Petro asegurara que Jesús debió tener relaciones sexuales, probablemente con María Magdalena. Además, el mandatario hizo otras reflexiones sobre el cristianismo, tras las cuales la autoridad religiosa exigió respeto por sus creencias.

Al respecto, Sánchez Cristo explicó que este encuentro fue propiciado en medio de la campaña de ‘paz espiritual’ promovida por Eljach como jefe del ministerio público.

“Logró unir al arzobispo de Bogotá con Gustavo Petro, presidente de Colombia. La razón, dos personajes que los unen a ellos y a millones en el mundo: Jesucristo y María Magdalena.

Por el momento, se desconoce la conclusión de este diálogo sobre el tema de la sexualidad de Jesucristo que fue planteado por el mandatario.

“¿Habrá paz espiritual?”, reflexionó Sánchez Cristo al final de su intervención.

¿Cuál fue la polémica del presidente Gustavo Petro sobre Jesús y María Magdalena?

Las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Jesús y María Magdalena se produjeron durante un discurso de más de tres horas en el Hospital San Juan de Dios.

Entre otras afirmaciones que hizo, el presidente Petro dijo que no le dice Cristo a Jesús, porque Cristo es un término griego que alteró su mensaje. Además, aseguró que Jesús era un revolucionario y por eso lo mataron.

Estas declaraciones del mandatario fueron rechazadas por la Iglesia Católica a través de un comunicado firmado por varios obispos, en el cual advirtieron que “ninguna autoridad civil está llamada a emitir juicios de carácter teológico sobre las creencias de los ciudadanos”.

Además, señalaron que el respeto por las creencias religiosas es un principio reconocido por la Constitución y manifestaron que Jesucristo no puede ser entendido únicamente como un personaje histórico o un referente moral, “sino como el Salvador en quien la Iglesia cree y a quien confiesa”.

“Jesucristo es el Hijo único de Dios, verdadero Dios y hombre, centro de nuestra fe y esperanza”, sostuvieron.

