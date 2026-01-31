Santa Fe, cerca de cerrar un fichaje inesperado para afrontar Copa Libertadores

Independiente Santa Fe ha disputado cinco partidos en lo que va del 2026, con un balance de cuatro empates; tres por Liga y uno en la Superliga y una victoria, resultado que le permitió levantar el título de la Superliga en Bogotá.

Aunque el arranque de temporada dejó una consagración, el rendimiento colectivo ha encendido algunas alertas, especialmente pensando en la exigencia del torneo internacional. La hinchada Cardenal ha manifestado su inquietud por ciertos aspectos de la plantilla, una lectura que también ha sido compartida por el cuerpo técnico con el paso de los encuentros.

Con la Copa Libertadores como gran objetivo del semestre, Santa Fe continúa moviéndose con cautela, pero con determinación, en el mercado de fichajes. El club bogotano está muy cerca de cerrar un refuerzo inesperado que apunta directamente a fortalecer una de las zonas clave para afrontar el reto continental: la defensa.

Según informó el periodista Julián Capera, existe acuerdo total entre las partes para la llegada de Mateo Puerta, lateral derecho perteneciente a Águilas Doradas. La operación contempla la renovación del contrato del jugador con el club antioqueño y se daría una cesión por un año a Independiente Santa Fe, con opción de compra, tras un esfuerzo importante por parte de la dirigencia cardenal.

Puerta se perfila como una pieza que puede aportar equilibrio, recorrido por la banda y solidez defensiva, cualidades fundamentales en torneos internacionales, donde los detalles suelen marcar la diferencia.

Su llegada permitiría ampliar las variantes tácticas del equipo en un semestre que exigirá rotación y profundidad de nómina.

De concretarse la operación, Santa Fe estaría cerca de completar su octava incorporación para el 2026, reafirmando la intención de conformar un plantel competitivo no solo para la Liga colombiana, sino también para asumir con mayor solidez el desafío de la Copa Libertadores, un objetivo prioritario para el club y su afición.