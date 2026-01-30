Luis Díaz vuelve a la Bundesliga: Así podrá seguir en Colombia partido del Bayern contra Hamburgo

Bayern Múnich recibió un duro golpe en su último partido de la Bundesliga, pues perdió el invicto de 18 partidos seguidos a nivel local frente al Augsburg y en condición de local, luego de caer 2-1 en el Allianz Arena.

En ese juego, le costó al equipo de Vincent Kompany descifrar la defensa del equipo rival. El gol llego mediante un tiro de esquina que remató Hiroki Ito al minuto 23, pero se lo dieron vuelta en seis minutos. Arthur Chaves empató de manera parcial al minuto 75, mientras que Massengo puso el de la victoria para la visita al 81′.

Luis Díaz busca volver al gol

En el más reciente partido del Bayern Múnich, el colombiano volvió a aportar en un gol al entregar una asistencia para Harry Kane. Sin embargo, no ha marcado desde el 11 de enero cuando le convirtió al Wolfsburgo en la goleada 8-1.

En total, Lucho tiene 14 anotaciones en lo que va de la temporada, de las cuales 9 han sido por la liga local e incluso hace parte de la lista de máximos artilleros.

Así las cosas, Bayern, que marcha líder de la Liga de Alemania con 8 puntos de diferencia sobre Borussia Dortmund, busca volver al triunfo para seguir rumbo al título nacional.

Los alemanes, que clasificaron a octavos de final en el segundo puesto de la Liga de Campeones, espera por rival en esta instancia. Solamente perdieron un partido, que fue ante Arsenal y no contó con la presencia de Luis Díaz.

Hamburgo vs. Bayern Múnich, fecha, hora y cómo seguir

El partido por la fecha 20 de la Bundesliga tendrá lugar este sábado 31 de enero desde las 12:30 p.m. (hora de Colombia).

Usted podrá vivir este juego por el minuto a minuto de caracol.com.co. La transmisión de televisión estará a cargo de ESPN.