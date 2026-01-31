“Quiero crear espacios cuando escribo”: Pedro Mairal

Pedro Mairal es argentino, nació en Buenos Aires; sus novelas como La Uruguaya y Una noche con Sabrina Love han recibido reconocimientos y han sido llevadas al cine.

Su obra ha llegado a más de 14 idiomas; en octubre del año pasado publicó su última novela, Los nuevos, un libro que explora la adolescencia, el paso a la adultez, los traumas, las emociones, los desafíos que representa crecer, el amor, el deseo, el sexo, la pérdida de una madre y la construcción de una familia sustituta a través de la amistad de Thiago, Bruno y Pilar.

Lea también: Hay que preguntarnos cuánta vigilancia aguanta la democracia: Carissa Véliz

Mairal es uno de los invitados a esta edición del Hay Festival, desde donde plantea que escribir este último libro fue como bucear en su experiencia de 19 años: “Por más que a estos personajes les puse celular y redes sociales, me parece que me inspiré más en mí, en mis 20 años. No quise hacer un estudio etnográfico de los jóvenes de hoy día de esa edad porque no me hubiera salido”.

En ese sentido, afirma que el libro sí tiene un tono autobiográfico, aunque inicialmente no lo pensó en ese sentido. “Sí, hay cosas mías. El personaje de Tiago tiene eso de la palabra; es el que de alguna manera escribe lo que pasa. El personaje de Bruno tiene la música, que es un poco mi faceta musical. Y el personaje de Pilar tiene esa conexión con lo cinematográfico”.

El libro plantea en distintos momentos la imposibilidad de la comunicación entre padres e hijos; en esa medida, considera que esa comunicación es cada vez más difícil. “Me parece que lo que está pasando con todo el mundo digital es que nos está absorbiendo a todos y nos está sumiendo a cada uno en un mundo muy particular, lleno de asociaciones y algoritmos, pero que solo están sucediendo dentro de nuestra cabeza”.

En cuanto al lenguaje presente en la novela, apunta que buscó utilizar la lengua viva, la que se usa para insultar, para hacer un chiste o la lengua en la que soñamos. “Creo que trato de instalar el lenguaje literario de estos personajes en esa sintonía; creo que es lo que hace que se perciba como que el lenguaje está vivo, o por lo menos es lo que espero”.

Le podría interesar: “¿Quién manda aquí?”: el nuevo libro de Javier Moreno

Personalmente, considera que Los nuevos es una revisión de una etapa de su vida, pero también es una revisión de su faceta de padre. “¿Cómo soy como padre? La sensación de que a veces uno puede ser un padre sobreprotector o un poco ausente. ¿Cómo es uno como padre? Los padres en la novela tienen un rol terrible”.

Finalmente, habló de la manera como en sus libros busca crear espacios, que la gente sienta que está en ese lugar: “Si el lector siente que pasea por las calles que menciono y los espacios que menciono y los habita con su imaginación, para mí ya es muchísimo. Me parece que el carácter inmersivo de la literatura, esa sensación de que me metí en este libro y me perdí, que estuve tres horas metido ahí adentro y me desperté en un mundo paralelo que era mi propia vida. Cuando le pasa eso a la persona que lee, es porque uno creó un espacio”.

Escuche la entrevista completa: