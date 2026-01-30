Luis Suárez sueña con el Mundial: “Si no vamos con la mentalidad de ser campeones, estamos jodidos”

Luis Javier Suárez atraviesa el mejor momento de su carrera. El delantero colombiano del Sporting de Lisboa, en diálogo con Win Sports desde Portugal, se refirió a su presente goleador, su impacto en la Champions League y el sueño intacto de consolidarse como pieza clave de la Selección Colombia en el camino al Mundial.

El atacante samario dejó claro que su crecimiento no tiene límites definidos y que su mentalidad siempre apunta a ir más allá, sin ponerse cifras ni objetivos cerrados. “Yo nunca me pongo techo. Siempre hacen preguntas de cuántos goles o hasta dónde quiero llegar, y siempre digo que espero no tener un techo y que cada temporada y cada momento sea mejorable”, afirmó.

El doblete al PSG y un MVP con valor especial

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue su actuación ante el PSG en la Champions League, partido en el que marcó dos goles y fue elegido MVP. Suárez reconoció que ese premio tenía un significado personal muy fuerte. “El MVP contra el PSG es muy especial, es un trofeo que lo venía persiguiendo. Tenía la presión, entre comillas, de mi esposa de que lo necesitaba en nuestra vitrina y fue un momento muy bonito para todos en casa y para mí”, señaló.

Sobre aquel encuentro que le dio la vuelta al mundo, explicó que el equipo sabía a lo que se enfrentaba. “Era un partido muy duro contra el campeón de la competición más importante a nivel de clubes. Sabíamos que teníamos que trabajar mucho y aprovechar las oportunidades que tuviéramos”, agregó.

Portugal, una liga que potencia al colombiano

Suárez también explicó por qué decidió continuar su carrera en Portugal tras su paso por el fútbol español, destacando que la liga portuguesa ha sido históricamente favorable para los futbolistas colombianos. “Portugal siempre nos trata bien a los colombianos. Es una liga para crecer muchísimo. Yo venía de hacer una muy buena temporada en España y quería darle continuidad a ese momento, por eso me decidí por venir aquí”, aseguró.

En cuanto a su futuro, el delantero fue claro al señalar que tiene contrato a largo plazo y que su enfoque está totalmente puesto en lo deportivo. “Firmé un contrato de cinco años, llevamos apenas seis o siete meses. Estoy centrado netamente en lo que se viene en liga, copa y Champions. Estoy tranquilo y mi familia también”, sostuvo.

Falcao, el referente que marcó su camino

Otro de los momentos más emotivos de la charla fue cuando recordó su encuentro con Radamel Falcao García, a quien considera su máximo referente. “Para mí el Tigre es el ídolo de todos los niños colombianos que crecimos viéndolo marcar goles con la selección. Coincidir con él y que me escribiera para saludarnos es una anécdota que quedará marcada en mi cabeza para siempre”, relató.

Selección Colombia y mentalidad mundialista

Sobre la Selección Colombia, Suárez habló de los años en los que no fue convocado y de la paciencia que tuvo que mantener. “Son años duros porque siempre quieres estar en la selección. Fueron años de mucha paciencia y trabajo, esperando que llegara la oportunidad y sabiendo que no podía desaprovecharla”, explicó.

Ya consolidado nuevamente en la Tricolor, el delantero se mostró convencido del potencial del equipo nacional. “La selección tiene muchos argumentos para estar entre las cuatro mejores del mundo. Tenemos herramientas suficientes para avanzar muchas fases y ojalá llegar hasta el último día”, afirmó.

Incluso, fue más contundente al hablar de la mentalidad que debe tener Colombia en un Mundial. “Si no vamos con la mentalidad de llegar hasta el último día y, por qué no ser campeones, estamos jodidos. No hay que ponerse techo ni como selección”, sentenció.

Competencia interna y autoexigencia

Finalmente, Suárez se refirió a la competencia entre delanteros colombianos, señalando que es una fortaleza para el equipo. “La competencia es buena porque nos hace mejores a nosotros mismos. Esa presión saca la mejor versión de cada uno y le pone decisiones difíciles al entrenador”, concluyó.