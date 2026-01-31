Luis Muriel y su anhelo con la Selección Colombia: “Quiero estar ahí”

Luis Fernando Muriel ha sido una de las grandes figuras que llegó al fútbol colombiano para el 2026. El delantero, con amplio recorrido internacional, se dejó llevar por el corazón y rescindió contrato con Orlando City para infundirse los colores del Junior en el año en el que regresan a la Copa Libertadores.

Además de lograr títulos con el cuadro barranquillero, el objetivo del delantero pasará también por hacer bien las cosas para volver a entrar en el radar de la Selección Colombia. Así lo declaró recientemente en diálogo con ESPN, donde dejó clara su aspiración.

Le puede interesar: Luis Muriel tras perder la Superliga: “Hemos jugado bien, perdemos por errores individuales”

“Tengo mucha ilusión. Quiero ponerme bien, hacer las cosas bien y tener la posibilidad de estar ahí porque es una selección que está haciendo las cosas bien”, fueron algunas de sus palabras.

La última vez de Muriel con la Selección

Muriel estuvo en 45 partidos con la absoluta de la Tricolor, de los cuales en 26 lo hizo como titular y marcó 8 goles.

Su último partido con el equipo nacional fue el 24 de marzo del 2022 en Barranquilla, en el penúltimo juego de la Eliminatoria al Mundial de Catar frente a Bolivia. Esa vez fue triunfo por 3-0 con anotaciones de Luis Díaz, Miguel Borja y Matheus Uribe.

Otras declaraciones de Muriel

Entretanto, el delantero de 34 años volvió a referirse al interés que tuvo Nacional en ficharlo. Dejó claro que primó su sentimiento hacia el Junior, pero que nunca hubo un rechazo hacia el cuadro Verdolaga.

“En diciembre me contactó el presidente de Atlético Nacional, me preguntó primero a través de David Ospina y luego el presidente me preguntó si existía la posibilidad de que fuera a Nacional, yo pues siempre fui muy respetuoso, muy sincero con él, de verdad le dije que me halagaba mucho, que no era que le estaba diciendo no a Nacional, pero era un tema de camiseta, el tema del sentimiento, lo que es, lo que significaba Barranquilla para mí, lo que significa Junior para mí, para mi familia, es un tema que va más allá de lo futbolístico o de lo que en su momento de pronto me podría haber llevado a tomar una decisión como ir a Nacional”, añadió.

Asimismo, expresó que sintió que era el momento de volver al fútbol colombiano luego de una larga trayectoria en el exterior.

“Sentí en ese momento que era el momento de venirme, de pronto de dejar la élite del fútbol por decirlo de alguna manera, seguramente que pude, tenía ofertas para continuar y luego de los dos años ya sentía que si realmente quería, quería una cosa diferente, me estaba haciendo mucha falta la alta competencia, me estaba haciendo mucha falta por decirlo así, ese fútbol de verdad, el sentir la presión, el fútbol de Estados Unidos es un fútbol que va en crecimiento, pero todavía digamos se vive de una manera mucho más tranquila, los hinchas no es que te presionen tanto, si pierdes dos o tres partidos es como que da igual, en ese sentido pues la exigencia no es tan alta, entonces yo estaba sintiendo eso, tuve ofertas para regresar a Italia, tuve oportunidades también de ir a Brasil”, complementó.

Finalmente, se refirió a qué fútbol colombiano encontró, y le dejó un elogio en cuanto a la evolución.

“Cuando me fui, dejé un fútbol un poco más lento, un poco más técnico, de muchos pases, de muchos espacios, poca presión en algunas zonas del campo. En estos primeros partidos he encontrado un fútbol muy dinámico también. Yo creo que el fútbol a nivel mundial ha evolucionado y Colombia no se ha quedado atrás. He notado que antes, a los jugadores se les permitía de pronto no estar tan bien físicamente, porque con el talento ya marcaban la diferencia. Ahora si no está uno en las mejores condiciones, va a ser muy difícil marcar diferencia en un fútbol como este, porque es un fútbol que ha ido evolucionando, que ha ido creciendo y lo que he notado es eso. Es un fútbol que no se está quedando atrás en ese tema de presiones, de transiciones, de ese fútbol dinámico, físico en que se ha convertido casi que todo el fútbol mundial”, concluyó.