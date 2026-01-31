Luis Díaz, Suárez, Quintero y más colombianos: prográmese con partidos destacados del fin de semana

Los futbolistas colombianos que militan en el exterior buscarán ser protagonistas con sus respectivos equipos en una nueva jornada de las principales ligas del mundo.

Durante el fin de semana, varios jugadores nacionales afrontarán compromisos clave, con el objetivo de sumar minutos, consolidarse en sus clubes y mantener un buen nivel competitivo en cada uno de los torneos que disputan.

Liga de Argentina

Álvaro Montero: Independiente vs Vélez Sarfield (Sabado 31 de enero/ 5:45 p.m)

Jaminton Campaz: Rosario Central vs. River Plate (Domingo 1 de febrero / 7:30 p.m)

Juan Camilo Portilla: Athletico Paranaense vs.Foz do Iguaçu (Martes 3 de febrero/ 6:00 p.m)

Juan Fernando Quintero: Rosario Central vs. River Plate (Domingo 1 de febrero / 7:30 p.m)

Kevin Castaño: Rosario Central vs. River Plate (Domingo 1 de febrero / 7:30 p.m)

Liga de México

Camilo Vargas: Atlas vs Mazatlán (Sabado 31 de enero / 6:00 p.m)

Álvaro Angulo: San Diego vs. Pumas (Martes 3 de febrero/ 11:00 p.m)

Kevin Mier: Juárez vs. Cruz Azul (Miércoles 4 de febrero/ 10:00 p.m)

Liga de Brasil

Carlos Andrés Gómez: Madureira vs. Vasco da Gama (Lunes 2 de febrero/ 6:00 p.m)

Carlos Cuesta: Madureira vs. Vasco da Gama (Lunes 2 de febrero/ 6:00 p.m)

Johan Carbonero: Caxias vs. Internacional (Sabado 31 de enero / 2:30 p.m)

Jorge Carrascal: Flamengo vs. Corinthians (Sabado 31 de enero / 2:00 p.m)

Rafael Santos Borré: Caxias vs. Internacional (Sabado 31 de enero / 2:30 p.m)

Le puede interesar: Prensa de Barcelona cataloga a Luis Díaz como candidato al Balón de Oro 2026

Liga de Inglaterra

Daniel Muñoz: Nottingham Forest vs. Crystal Palace (Domingo 1 de febrero / 9:00 a.m)

Jefferson Lerma: Nottingham Forest vs. Crystal Palace (Domingo 1 de febrero / 9:00 a.m)

Jhon Arias: Wolverhampton vs. Bournemouth (Sabado 31 de enero / 10:00 a.m)

Yerson Mosquera: Wolverhampton vs. Bournemouth (Sabado 31 de enero / 10:00 a.m)

Liga de Portugal

Luis Suárez: Sporting Club vs. Nacional (Domingo 1 de febrero / 2:00 p.m)

Liga de Esapaña

Gustavo Puerta: Granada vs. Racing de Santander (Domingo 1 de febrero / 3:00 p.m)

Johan Mojica: Mallorca vs. Sevilla (Lunes 2 de febrero/ 3:00 p.m)

Le puede interesar: Luis Suárez sueña con el Mundial: “Si no vamos con la mentalidad de ser campeones, estamos jodidos”

Liga de Alemania

Luis Díaz: Hamburgo vs. Bayern Múnich (Sabado 31 de enero / 12:30 p.m)

Liga de Rusia

Jhon Córdoba: CSKA Moscú vs. Krasnodar (Martes 3 de febrero/ 11:15 a.m)

Liga de Turquia

Dávinson Sánchez: Galatasaray vs. Kayserispor (Domingo 1 de febrero / 12:00 p.m)

Yáser Asprilla: Galatasaray vs. Kayserispor (Domingo 1 de febrero / 12:00 p.m)