Lionel Messi desató la locura en Medellín: así fue su llegada con Inter Miami

Inter Miami, encabezado por Lionel Messi, arribó a Medellín en la noche de este viernes 30 de enero, marcando su segunda presencia en Sudamérica durante la gira de preparación para la temporada 2026. El equipo estadounidense llegó a la capital antioqueña procedente de Perú, donde ya había disputado un compromiso de pretemporada.

Lea también: Boletería para el partido Nacional vs Inter Miami HOY sale a la venta: hora, precios y dónde comprar

La llegada se produjo en medio de una gran expectativa. Cientos de aficionados se congregaron a las afueras del hotel Wake, ubicado en el sector de El Poblado, desde varias horas antes del arribo del plantel. Aunque se esperaba que el equipo llegara alrededor de las nueve de la noche, la multitud comenzó a reunirse desde temprano con la ilusión de ver de cerca al futbolista argentino.

Recibimiento cálido en Medellín 🩷🖤 pic.twitter.com/DsfK59nJCW — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 31, 2026

El bus que trasladó al Inter Miami desde el aeropuerto José María Córdova desató la euforia al acercarse al lugar de concentración. Los cánticos de “Messi, Messi, Messi” acompañaron el descenso de los jugadores, en una escena que evidenció la magnitud de la visita del campeón del mundo, quien regresó a Medellín después de 13 años.

Lea también: Tres mil niños y niñas asistirán gratis al partido de Messi en Medellín

Messi descendió del vehículo con una maleta rosada del Inter Miami, mientras era custodiado de cerca por su compatriota Rodrigo De Paul, uno de los primeros en bajar del bus. Aunque fueron pocos los aficionados que lograron verlo con claridad, la presencia del astro argentino bastó para convertir la noche en una auténtica fiesta futbolera en la ciudad.

También le interesa: Atlético Nacional vs. Inter de Miami: Fecha, hora y en dónde seguir el partido ¿Jugará Lionel Messi?

El equipo dirigido por Javier Mascherano continuará su gira internacional tras su paso por Colombia, con compromisos posteriores en Guayaquil y Puerto Rico, como parte de la preparación para una temporada en la que buscará revalidar el título de la MLS y pelear por su primer trofeo continental.