Atlético Nacional vs. Inter de Miami: Fecha, hora y en dónde seguir el partido ¿Jugará Lionel Messi?

Atlético Nacional recibirá al Inter de Miami de Lionel Messi en un partido amistoso que servirá para que ambos equipos se midan de cara a sus objetivos para la temporada 2026.

Inter de Miami disputará su segundo partido de pretemporada antes del inicio de la MLS, previsto para el próximo 21 de febrero, cuando enfrente a Los Angeles FC.

En su primer encuentro del año, el conjunto estadounidense cayó 3-0 en su visita a Alianza Lima, el pasado 24 de enero. Los goles del equipo peruano fueron obra de Paolo Guerrero, al minuto 29′ y 35′, mientras que Luis Ramos amplió la ventaja al 73’. El astro argentino Lionel Messi disputó 63′ minutos y fue sustituido por el estadounidense Dániel Pintér.

Por su parte, el equipo antioqueño ha disputado dos partidos en lo que va del 2026. El primero fue un amistoso en el que venció 1-0 a Águilas Doradas. Posteriormente, en su debut por la Liga colombiana, Nacional se impuso con contundencia 4-0 sobre Boyacá Chicó, con goles de Andrés Sarmiento41’, Edwin Cardona 55’, William Tesillo 77’ y Juan Bauzá 84’.

¿Cómo llega el Inter de Miami?

El inicio de año para las ‘Garzas’ se ha dado con varias novedades en su plantilla. Dos referentes del plantel de la temporada anterior, Sergio Busquets y Jordi Alba, tomaron la decisión de poner fin a sus carreras como futbolistas profesionales. A estas salidas se suman las de Marcelo Weigandt y Tomás Avilés.

En contraste, el club tomó la decisión de renovar el contrato de Luis Suárez hasta 2030. Además, Inter de Miami incorporó a Dayne St. Clair, David Ayala, Facundo Mura, Sergio Reguilón y Micael, como refuerzos para la nueva temporada.

¿Jugará Lionel Messi?

Se espera que el astro argentino arranque como titular en el compromiso ante Atlético Nacional, siendo la figura principal del evento denominado el “Partido de la Historia”, que ha generado una enorme expectativa en Medellín. Este será su primer juego oficial en Colombia con el Inter de Miami, pero no la primera vez que pisa suelo colombiano.

La última vez que Messi jugó en Medellín fue el 29 de junio de 2013, en un partido benéfico llamado “Batalla de las Estrellas” disputado en el Atanasio Girardot, donde lideró a su equipo en un espectáculo lleno de figuras internacionales “Messi y sus amigos” contra el “Resto del Mundo”.

En cuanto a enfrentamientos contra rivales colombianos en cancha profesional, Messi no ha jugado oficialmente contra un club del fútbol colombiano, por lo que este duelo ante Nacional marcaría un hito en el equipo antioqueño.

Hora y dónde seguir Atlético Nacional vs. Inter de Miami

Fecha: Sábado 31 de enero

Hora: 5:00 p.m. (COL)

Estadio: Atanasio Girardot

¿Cómo seguir?: Minuto a minuto a través de Caracol Radio.