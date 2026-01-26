Consultas de marzo y voto indeciso, los factores claves de elecciones 2026, según Cifras & Conceptos

En un reciente análisis sobre las encuestas electorales, César Caballero, gerente de Cifras & Conceptos, ofreció en 6AM W de Caracol Radio una perspectiva detallada sobre la metodología y los resultados de los estudios de opinión pública tras la reciente encuesta Percepción País de Guarumo y Ecoanalítica, publicada por EL TIEMPO.

En principio, Caballero destacó la importancia de la construcción del universo y la representatividad de las muestras. Añadió que las encuestas actuales, aunque robustas y bien realizadas, representan una “foto” del momento y pueden cambiar significativamente en poco tiempo.

En ese sentido, elogió la robustez de las muestras utilizadas por las firmas encuestadoras, señalando que ambas intentan cumplir con la ley, a la que él denomina “ley mortaza”. Mencionó que una de las encuestas utilizó una muestra de 4.000 encuestas, mientras que la otra empleó 2.200. Subrayó la importancia de que las encuestas se realicen cara a cara y cumplan con las zonificaciones ordenadas por la ley, lo que, a su juicio, las convierte en “buenos instrumentos”.

Aunque reconoció que el tamaño de la muestra influye en la precisión. Caballero indicó que la tendencia general de los números globales es similar en ambas encuestas, con el mismo orden de los dos primeros candidatos.

Noticia en desarrollo