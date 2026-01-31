Calendario tributario 2026: fechas clave para pagar impuestos predial y vehicular en Bogotá

En Bogotá mas de 92 mil morosos de impuestos serán reportados ante el Estado

A comienzos del año 2026, la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) de Bogotá publicó el calendario tributario para este año en el cual se fijan las fechas para declarar y pagar los principales tributos distritales.

La Resolución SDH 000195 de 2025 determinó el calendario tributario 2026, el cual puede ser consultado por cualquier ciudadano el portal de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá.

Entre las fechas de los impuestos que deben pagar los bogotanos según el calendario tributario están tanto el predial, el de vehículos y el de Industria y Comercio (ICA), como otras obligaciones distritales según la actividad económica o el tipo de contribuyente.

Este calendario permite a los contribuyentes de la capital estar al tanto de los descuentos que pueden aprovechar por pagar antes de tiempo. Por eso, es importante tener presentes las fechas no solo para evitar sanciones sino para organizar las finanzas personales o empresariales.

A continuación, le contamos las fechas de pago de los principales impuestos en Bogotá en 2026:

¿Cuándo se paga el impuesto predial en Bogotá en 2026?

Los ciudadanos que sean propietarios de inmuebles en Bogotá deben pagar el Impuesto Predial Unificado, un gravamen que se aplica a los bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción de un municipio o distrito.

Este impuesto debe ser pagado por el propietario, el poseedor o el usufructuario y la base gravable depende del avalúo catastral del predio.

Las fechas para 2026 en Bogotá son las siguientes:

Pago con 10% de descuento: Hasta el 17 de abril de 2026.

Pago sin descuento: Hasta el el 10 de julio de 2026.

¿Se puede pagar a plazos el impuesto predial 2026 en Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá ha permitido que las personas que prefieran diferir el pago sin intereses se acojan al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), es decir, para no pagar en una sola cuota la totalidad de la obligación.

Los interesados en acceder a esta opción deben presentar la declaración inicial antes del 8 de mayo de 2026 a través de la Oficina Virtual.

El sistema SPAC permite pagar el impuesto en cuatro cuotas iguales y sin intereses, lo cual permite a las personas organizar su flujo de caja por fechas y no asumir el pago en un solo vencimiento que resulte demasiado grande.

Las fechas para pagar el impuesto predial a plazos son las siguientes:

Primera cuota: 5 de junio de 2026

Segunda cuota: 14 de agosto de 2026

Tercera cuota: 2 de octubre de 2026

Cuarta cuota: 4 de diciembre de 2026

¿Cuándo se debe pagar el impuesto vehicular en Bogotá en 2026?

Las personas que son propietarias de vehículos automotores matriculados en Bogotá también deben tener en cuenta el calendario tributario para pagar el impuesto en 2026.

Las fechas son:

Pago con 10% de descuento: 15 de mayo de 2026 máximo.

Pago sin descuento: 24 de julio de 2026 máximo.

¿Se puede pagar a plazos el impuesto vehicular 2026 en Bogotá?

Las personas que deseen pagar a plazos el impuesto vehicular en Bogotá también lo pueden hacer a través de la opción del SPAC; en este caso, será en dos cuotas sin intereses.

Para hacerlo, los contribuyentes deben presentar la declaración inicial hasta el 12 de junio de 2026.

Las fechas de las cuotas son:

Primera cuota: 3 de julio de 2026

Segunda cuota: 4 de septiembre de 2026

