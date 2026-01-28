Impuesto vehicular y predial 2026 en Bogotá: ¿de cuanto es el descuento por pronto pago?

Impuesto vehicular y predial 2026 en Bogotá, Foto getty images y logo de la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Hacienda definió el calendario y las modalidades de pago del impuesto vehicular y del impuesto predial para la vigencia 2026 en Bogotá.

Desde febrero, los contribuyentes podrán consultar, descargar y pagar sus facturas de manera virtual, así como acceder a descuentos por pronto pago o a sistemas de pago por cuotas sin intereses.

El cumplimiento oportuno de estas obligaciones evita sanciones, intereses y procesos de cobro, y permite a la ciudad financiar programas y obras en distintos sectores.

¿Desde cuándo se puede consultar el impuesto vehicular en Bogotá 2026?

Las facturas del impuesto sobre vehículos estarán disponibles a partir del 1 de febrero de 2026 a través de la plataforma Pagos Bogotá, ubicada en el sitio web de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Las personas que necesiten realizar el pago antes de esta fecha, por ejemplo para adelantar trámites administrativos, podrán ingresar a la Oficina Virtual de la entidad para presentar la declaración y efectuar el pago correspondiente.

Cómo pagar el impuesto vehicular en Bogotá del 2026 paso a paso

El proceso para consultar y pagar el impuesto vehicular se realiza de forma virtual.

El contribuyente debe ingresar al portal de la Secretaría Distrital de Hacienda (https://www.haciendabogota.gov.co/es)

Accede al botón Pagos Bogotá

Seleccionar la opción correspondiente al impuesto de vehículos .

. Una vez allí, podrá consultar el valor, descargar la factura y efectuar el pago en línea.

Esta modalidad permite realizar el trámite sin filas y desde cualquier lugar, facilitando el cumplimiento de la obligación tributaria.

Pago del impuesto vehicular por cuotas: así funciona el SPAC en Bogotá 2026

Para la vigencia 2026, los propietarios de vehículos podrán acogerse al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), que permite dividir el valor del impuesto en dos cuotas iguales y sin intereses.

Para acceder a esta opción, el contribuyente debe presentar la declaración inicial a través de la Oficina Virtual hasta el 12 de junio de 2026. Las fechas establecidas para el pago de las cuotas son:

Primera cuota: 3 de julio de 2026.

3 de julio de 2026. Segunda cuota: 4 de septiembre de 2026.

Descuento por pronto pago del impuesto vehicular en 2026 en la ciudad de Bogotá

Quienes realicen el pago dentro del primer plazo establecido podrán acceder a un descuento del 10 %. Para el impuesto vehicular, las fechas son las siguientes:

Hasta el 15 de mayo de 2026 : pago con 10 % de descuento.

: pago con 10 % de descuento. Hasta el 24 de julio de 2026: pago sin descuento y fecha límite.

Consulta y pago del impuesto predial en Bogotá 2026: paso a paso

El impuesto predial también podrá ser consultado y pagado a través de Pagos Bogotá.

El contribuyente debe ingresar al portal de la Secretaría de Hacienda (https://www.haciendabogota.gov.co/es)

Seleccionar la opción Predial 2026

Diligenciar los datos solicitados y revisar el valor correspondiente al predio.

Desde la plataforma, el usuario podrá decidir si incluye o no el aporte voluntario y realizar el pago en línea de manera inmediata.

Pago del impuesto predial por cuotas en Bogotá 2026

El Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) también aplica para el impuesto predial. En este caso, el valor puede dividirse en cuatro cuotas iguales y sin intereses.

Para acogerse a esta modalidad, el contribuyente deberá presentar la declaración inicial en la Oficina Virtual hasta el 8 de mayo de 2026. Las fechas establecidas para el pago de las cuotas son:

Primera cuota: 5 de junio de 2026.

Segunda cuota: 14 de agosto de 2026.

Tercera cuota: 2 de octubre de 2026.

Cuarta cuota: 4 de diciembre de 2026.

Fechas de descuento por pronto pago del impuesto predial del 2026 en Bogotá

Los contribuyentes que paguen el impuesto predial dentro del primer plazo podrán acceder a un descuento del 10 %. El calendario establecido es el siguiente:

Hasta el 17 de abril de 2026: pago con 10 % de descuento.

Hasta el 10 de julio de 2026: pago sin descuento y fecha límite.

La Secretaría Distrital de Hacienda recomienda a los ciudadanos consultar oportunamente sus facturas, verificar los datos del vehículo o predio y evaluar las alternativas de pago disponibles según su situación financiera.

