Impuesto predial 2026: Listado de las personas que NO deberán pagarlo

Fecha límite para pagar el impuesto predial en 2025 con descuento

Para este 2026, a través de la Resolución SDH 000195 de 2025 publicada en el portal de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, se estableció el calendario tributario 2026.

Este incluye las fechas de pago del impuesto predial, vehículos e ICA, así como otras obligaciones distritales de acuerdo con la actividad económica o el tipo de contribuyente.

El 16 de enero, la Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció que los contribuyentes ya pueden consultar el impuesto predial del 2026 a través del botón de Pagos Bogotá.

Además, pueden realizar un aporte voluntario sobre el valor del impuesto (del 10%) contribuyendo a programas y proyectos para el desarrollo de la ciudad.

No obstante, hay un listado de predios que no deben pagar el Impuesto Predial para este año.

Predios excluidos de pagar el Impuesto Predial

Según la Ley en Colombia se contempla una serie de exoneraciones del predial por cuenta de diferentes condiciones.

Uno de los puntos a destacar es:

Todas las casas y apartamentos de uso residencial, ubicados en los estratos 1 y 2, cuyo avalúo catastral sea inferior a 16 salarios mínimos, no deberá pagar el impuesto predial.

Según la Secretaría de Hacienda de Bogotá, los demás predios excluidos de pagar esta obligación tributaria son:

Salones comunales propiedad de las juntas de acción comunal.

Tumbas y bóvedas funerarias, siempre que no sean de propiedad de los parques cementerios.

Aquellos que pertenezcan a la Iglesia católica, tales como templos, capillas, casas curales, casas episcopales, monasterios, conventos, seminarios e inmuebles similares.

Propiedades de iglesias y comunidades religiosas diferentes a la católica, reconocidas por el Estado colombiano y destinadas al culto, así como las casas pastorales y seminarios.

Bienes de uso público mencionados en el artículo 674 del Código Civil.

mencionados en el artículo 674 del Código Civil. Parques naturales o públicos que pertenezcan a entidades estatales.

Predios e inmuebles que pertenezcan a entidades como la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja y los sujetos signatarios de la Convención de Viena, que estén destinados a las funciones propias de la respectiva entidad.

Instalaciones militares y de la Policía, el Hospital Central y los inmuebles utilizados por la Rama Judicial.

Otros predios exentos del impuesto predial

Según la Alcaldía de Bogotá, existen otra serie de predios que, a pesar de tener la obligación de presentar la declaración de la obligación tributaria, tan solo deben pagar un porcentaje o, en algunos casos, ningún valor: