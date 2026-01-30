Más de 700 personas han sido sancionadas por consumo de drogas en espacios públicos de Bucaramanga

En Bucaramanga, más de 700 personas han sido sancionadas por consumir drogas en espacios públicos, tras la entrada en vigencia de una medida adoptada por la administración municipal para reforzar la convivencia y el orden en la ciudad.

El alcalde Cristian Portilla confirmó que, en los primeros 20 días de aplicación de la norma, se ha evidenciado un alto número de infractores, lo que llevó a intensificar los operativos en diferentes sectores. Según el mandatario, la decisión responde a la necesidad de proteger los derechos de los menores de edad y garantizar el uso adecuado de los espacios públicos.

“Las personas no han entendido que las libertades tienen un límite y que nuestro Estado social de derecho restringe ciertas conductas, ponderando los derechos que prevalecen en nuestro territorio, especialmente los derechos de los menores de edad”, aseguró el alcalde.

La medida se enmarca en el Decreto 0907 de 2025, que restringe el consumo, la distribución y el ofrecimiento de sustancias psicoactivas en parques, centros deportivos y otros entornos considerados sensibles, con el objetivo de recuperar estos espacios para las familias y garantizar la convivencia ciudadana.

Desde la Alcaldía también se advirtió que estas restricciones se extenderán al consumo de licor en espacios públicos, como parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad, el orden y la convivencia en Bucaramanga.

Las autoridades reiteraron que los controles continuarán y que no habrá tolerancia frente a conductas que afecten la tranquilidad y el bienestar de la comunidad.