Gremios se pronuncian tras suspensión del decreto de emergencia económica por la Corte Constituciona

A través del Auto 082 de 2026, la Corte ordenó suspender los efectos del Decreto Legislativo 1390 de 2025 “por el cual se declara el Estado de Emergencia Economica y Social en todo el territorio nacional”, al considerar necesario evitar posibles impactos irreversibles mientras se evalúa si la declaratoria de emergencia se ajusta o no a la Constitución.

La decisión fue adoptada por mayoría de votación de la Sala Plena con votos 6-2. Cabe resatar que, la suspensión se mantendrá vigente hasta que el tribunal emita un pronunciamiento definitivo.

Reacciones del sector gremial

Tras conocerse la determinación del alto tribunal, diferentes líderes gremiales se pronunciaron sobre el alcance de la medida y su impacto institucional y económico.

Desde AmCham Colombia, su presidenta María Claudia Lacouture afirmó que la Corte actuó de manera adecuada al suspender la emergencia económica. Señaló que los hechos invocados por el Gobierno son estructurales y previsibles, por lo que —según indicó— requieren soluciones permanentes y no el uso de medidas extraordinarias.

Por su parte, la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, reiteró el respeto por la independencia y autonomía de la Corte Constitucional. Indicó que los retos fiscales deben abordarse mediante mecanismos ordinarios y el debate democrático.

En la misma línea, el presidente de Analdex, Javier Díaz, aseguró que no existen hechos sobrevinientes que justifiquen la declaratoria de emergencia económica y que la suspensión busca proteger la economía nacional.

Tambien se pronunció el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, destacó la relevancia de la decisión para la institucionalidad y el Estado de derecho. Señaló que la emergencia no podía sustentarse en hechos ya conocidos, y advirtió que mantener el decreto habría podido generar efectos irreparables sobre ciudadanos, empresas y entidades territoriales.

Lo que sigue

La Corte Constitucional continuará con el estudio de fondo del Decreto 1390 de 2025 para determinar si la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social cumple los requisitos constitucionales. Mientras tanto, las medidas adoptadas al amparo de la emergencia permanecen suspendidas.