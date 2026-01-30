Gobierno, empresarios y políticos colombianos reaccionan a la suspensión de la emergencia económica

Paloma Valencia, Bruce Mac Master, Armando Benedetti e imagen de referencia. Fotos: (Colprensa - Camila Díaz) / (Colprensa-Catalina Olaya) / Getty Images

La Corte Constitucional suspendió temporalmente la emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro, lo que deja sin efectos las medidas extraordinarias y los decretos derivados de la misma.

Ante esa decisión de la alta Corte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que se están “protegiendo a los megarricos” del país.

No hay derecho. Al suspender provisionalmente la Emergencia Económica se está protegiendo a los megarricos. pic.twitter.com/0UlK6Elzti — Armando Benedetti (@AABenedetti) January 29, 2026

Por su parte, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia aseguró que el Gobierno no puede desconocer la Constitución Política de Colombia, “saltarse al Congreso e imponer impuestos por decreto”.

La Corte Constitucional acogió mi solicitud y suspendió la emergencia económica.



El Gobierno Petro no puede desconocer la Constitución, saltarse al Congreso e imponer impuestos por Decreto.



No había un hecho grave e imprevisto que justificara esta emergencia. La crisis fiscal… pic.twitter.com/ugfelJNbaA — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 29, 2026

Por su parte, desde el sector empresarial expresaron que la suspensión provisional de la emergencia económica “es positiva”, como lo dijo Javier Díaz, presidente de Analdex.

#ECONOMÍA | Javier Díaz, presidente de Analdex, señaló que la suspensión provisional del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional es una noticia positiva para el país. Afirmó que no existe un hecho sobreviniente que justifique la medida y que la… pic.twitter.com/jtHCNUH39N — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 30, 2026

Estas son más reacciones a la suspensión temporal de la emergencia económica:

Bruce Mac Master, presidente de la Andi

#ECONOMÍA. Bruce Mac Master, presidente de la @ANDI_Colombia, celebró la decisión de la Corte de suspender provisionalmente la emergencia económica. “Es muy importante porque en este momento hay más o menos o hay un gran consenso nacional alrededor de que no existen causales para… pic.twitter.com/Ye1NpZu15f — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 30, 2026

Natalia Gutiérrez, del Consejo Gremial

#ECONOMÍA. Desde el Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez afirmó que, la suspensión del decreto de emergencia es coherente con la Constitución y respeta la independencia de la Corte Constitucional. Señaló que no existe una crisis imprevisible y que los retos fiscales deben atenderse… pic.twitter.com/7fLfeW0DOA — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 30, 2026

María Claudia Lacouture

#ECONOMÍA. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, afirmó que la Corte Constitucional actuó de manera adecuada al suspender la vigencia de la emergencia económica mientras se pronuncia de fondo. Señaló que los hechos son estructurales y… pic.twitter.com/46CO1XjPbG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 30, 2026

Efraín Cepeda

#POLITICA | “Como habíamos advertido, aquí no hay hecho sobreviniente. Hay que defender la separación de poderes y la democracia, no a un gobierno autoritario”, dijo el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, por la decisión del alto tribunal de suspender la… pic.twitter.com/WJQlsQvJ9F — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 29, 2026

Juan Manuel Galán

#POLITICA | “Como lo advertimos, esta medida vulneraba la separación de poderes, generaba inseguridad jurídica y ponía en riesgo la confianza y la inversión”, dijo el precandidato presidencial Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, tras la decisión de la Corte de suspender el… pic.twitter.com/j9Pdle6XtF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 29, 2026

Sandra Ramírez

VERGONZOSO.



La Corte Constitucional suspende el decreto de emergencia económica justo en época electoral. ¿¡Casualidad!? NO.



La derecha financiada por grandes empresarios blindan sus privilegios y bloquean a un Gobierno que busca el bienestar de la gente.



MUY GRAVE. pic.twitter.com/l7Y8iBF7Hf — Sandra Ramírez (@SandraComunes) January 30, 2026

Wilson Arias

La suspensión del decreto de emergencia económica del presidente @petrogustavo, es una violación a la Constitución Política y en defensa de las élites. ¡Otra razón para la constituyente! pic.twitter.com/f99iIcGxMw — Wilson Arias (@wilsonariasc) January 30, 2026

Mauricio Cárdenas

Decisión acertada. No hay razones para que el presidente Petro decrete una emergencia económica: él mismo ha causado la crisis fiscal. Bien por la Corte, que debe tumbar definitivamente el decreto. pic.twitter.com/7CKzeOobva — Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) January 30, 2026

