Gobierno, empresarios y políticos colombianos reaccionan a la suspensión de la emergencia económica
Desde el Gobierno Nacional aseguran que la medida beneficia a los megarricos del país, mientras que desde sectores empresariales aplauden la decisión.
La Corte Constitucional suspendió temporalmente la emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro, lo que deja sin efectos las medidas extraordinarias y los decretos derivados de la misma.
Ante esa decisión de la alta Corte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que se están “protegiendo a los megarricos” del país.
Por su parte, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia aseguró que el Gobierno no puede desconocer la Constitución Política de Colombia, “saltarse al Congreso e imponer impuestos por decreto”.
Por su parte, desde el sector empresarial expresaron que la suspensión provisional de la emergencia económica “es positiva”, como lo dijo Javier Díaz, presidente de Analdex.
Estas son más reacciones a la suspensión temporal de la emergencia económica:
- Bruce Mac Master, presidente de la Andi
- Natalia Gutiérrez, del Consejo Gremial
- María Claudia Lacouture
- Efraín Cepeda
- Juan Manuel Galán
- Sandra Ramírez
- Wilson Arias
- Mauricio Cárdenas
