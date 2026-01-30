Capturan a mujer que pretendía entrar marihuana oculta en huevos a una estación de Policía en Bogotá

En las últimas horas uniformados de la Estación de Policía Usme, lograron la captura de una mujer de 61 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La captura se dio gracias a los diferentes controles que se tienen para el ingreso de alimentos a las personas privadas de la libertad. Justo allí, se pudo evidenciar que uno de estos paquetes contenía unos huevos que al ser verificados por los uniformados de turno presentaban alteraciones en su interior. Es así como al verificar su contenido se encontró marihuana que pretendía ingresar a uno de los capturados en esta estación de policía.

La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos que se le atribuyen.