Capturan a hombres que tenían más de 9 antecedentes: estaban robando un camión en el norte de Bogotá

Uniformados adscritos a la estación de Policía Suba, lograron la captura en flagrancia de dos hombres, de 23 y 28 años, que fueron sorprendidos cuando se movilizaban en un camión que había sido robado en la localidad de Usaquén.

Estos hombres al parecer habrían ingresado a una empresa de construcción en el norte de Bogotá y robaron un camión con un compresor industrial que estaría avaluado en cerca de 200 millones de pesos.

De acuerdo con la información, estos capturados presentan nueve anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, terrorismo, hurto agravado y calificado y, porte ilegal de armas de fuego. Uno de ellos es el responsable de un atentado con granada en la localidad de Kennedy en el año 2020.

Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y lesiones personales; un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.