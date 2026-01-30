Precio del dólar en Colombia HOY 30 de enero: cierra la semana con una nueva baja

Por segundo día consecutivo, el precio del dólar en Colombia sufrió una nueva baja en su cotización. Sin embargo, se mantiene en una cifra que oscila entre los 3.600 y los 3.700 pesos, un comportamiento que ha sido constante a lo largo del 2026, tal como lo señala el Banco de la República.

Este factor se debe especialmente al debilitamiento que ha tenido el dólar en los mercados internacionales, lo que ha llevado además al alza en el precio del oro, al punto de superar el umbral de los 5.500 dólares. A raíz de esta situación, los inversionistas han buscado otro tipo de monedas, incluyendo las emergentes, que les garanticen un mayor rendimiento.

Pese a que el dólar ha sido históricamente la principal divisa de refugio para muchos inversores, la incertidumbre en torno a la independencia que busca la Reserva Federal, sumado a las políticas arancelarias por parte de Trump, llevaron a que la divisa norteamericana haya perdido su atractivo a nivel global, una circunstancia que han sabido aprovechar muchas monedas emergentes en el mundo, incluyendo el peso colombiano.

¿Qué medidas se han implementado en Colombia?

En los primeros días del 2026, el gobierno de Gustavo Petro anunció una emisión de deuda externa por 4.950 millones de dólares, siendo la más grande en la historia de Colombia. Si bien esto garantiza un mayor flujo de la divisa a nivel nacional, algunos sectores políticos y económicos señalan que esto podría generar un significativo riesgo fiscal que deberá asumir el próximo presidente.

Más allá de esta medida, hay otros factores por los cuales se ha registrado un importante ingreso de la divisa norteamericana en Colombia. En primer lugar, las remesas procedentes del exterior sumaron un total de 13.098 millones de dólares al finalizar el 2025, lo que representa un aumento del 10,6% con respecto al año anterior.

Sin embargo, el petróleo, otro activo que le genera ingresos importantes a Colombia, cerró el 2025 con una caída en ventas al registrar un total de 11.515 millones de dólares en exportaciones. Esto supone una contracción del 16,5% frente al año anterior.

Así se cotiza el dólar en Colombia para este 30 de enero

El Banco de la República señala que el precio del dólar en Colombia para este viernes 30 de enero de 2026 es de 3.661 pesos. Esto supone una nueva baja en la cotización con respecto a la reportada el día anterior (3.665 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada de este viernes:

Bogotá: 3.610 pesos por compra y 3.740 pesos por venta.

3.610 pesos por compra y 3.740 pesos por venta. Medellín: 3.540 pesos por compra y 3.690 pesos por venta.

3.540 pesos por compra y 3.690 pesos por venta. Cali: 3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta.

3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.660 pesos por compra y 3.700 pesos por venta.

3.660 pesos por compra y 3.700 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

Es importante mencionar que las elecciones presidenciales que se celebrarán entre mayo y junio podrían generar cambios en la cotización del dólar ante la expectativa por la llegada de un nuevo mandatario en Colombia. Sin embargo, analistas señalan que la cifra podría ubicarse entre los 3.800 y los 3.850 pesos a mediados de 2026.