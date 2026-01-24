Presidente Petro pide revisar precios de medicamentos tras caída del dólar

SALUD

El presidente Gustavo Petro aseguró que la caída del dólar en Colombia debería traducirse en una reducción de los precios de los medicamentos, especialmente aquellos con componentes importados.

Frente a ello, hizo un llamado a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos para que se reúna de forma urgente y evalúe cómo la revaluación del peso ha impactado los costos.

“Dada la revaluación del peso, todas las medicinas con componentes importados, que son todas, deben rebajar su precio en pesos. Cualquier cosa diferente es especulación. Espero que la instancia oficial de precios se reúna de inmediato para estudiar el efecto de la revaluación”, afirmó el jefe de Estado.

La discusión se da en medio del debate sobre los altos costos de los medicamentos y su impacto en la sostenibilidad del sistema de salud.

De hecho, en el Primer Congreso Nacional de Derecho Sanitario del Invima, realizado el pasado 25 de noviembre, el director de la ADRES, Félix Martínez, planteó la necesidad de una regulación más estricta de los precios de estos productos, que en el último año han costado al sistema de salud cerca de 14 billones de pesos.

¿Qué ha pasado con el dólar en las últimas semanas?

La cotización del dólar frente al peso colombiano ha mostrado una tendencia a la baja se ha ubicado alrededor de $3.630 COP en comparación con finales de 2025, cuando rondaba entre $3.700 y $3.800 COP por USD.