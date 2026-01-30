Otro año récord de venta de motos en Santander. ¿Cuántas se compraron cada día?

Bucaramanga

Gremios como la Andi y Fenalco determinaron crear instancias para monitorear los indicadores relacionados con las motocicletas en Colombia. En el más reciente de los documentos, se reveló el número de vehículos de este tipo que se registraron a lo largo de 2025 en cada una de las regiones colombianas.

La Andi y Fenalco informaron que “en el acumulado enero–diciembre, la industria presentó un crecimiento acumulado del 34,94%, reflejo de la importancia de la motocicleta en la conectividad y desplazamiento de millones de colombianos".

El documento señala que “el comportamiento del mes de diciembre confirma que la motocicleta sigue siendo un medio de transporte esencial, especialmente en zonas donde facilita el acceso al trabajo, al estudio y a servicios básicos”.

Cifras de Santander

El departamento no figura entre los 3 departamentos donde más se compraron y se registraron motocicletas a lo largo del año pasado. “Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca encabezaron los registros del mes de diciembre, con municipios como Sabaneta, Funza y El Cerrito; territorios donde la motocicleta cumple un rol clave en la movilidad local y actividades productivas”.

La Cámara reporta que a lo largo de 2025 se registraron 60.582 motocicletas en las diferentes secretarías y direcciones de Santander. Tan solo en diciembre se matricularon 6.175 vehículos.

Andi Ampliar

Eso significa que cada día se registraron 165 motocicletas en el departamento, la gran mayoría en Girón que ya no es el municipio del país donde se produce la mayor cantidad de este tipo de trámites a nivel nacional.

Sin embargo, este municipio del área metropolitana de Bucaramanga sigue en el top 10 de las poblaciones de Colombia con más registros de motocicletas nuevas durante diciembre de 2025.

El ranking está así:

1. Sabaneta (Antioquia): 8.664 (7,71%)

2. Funza (Cundinamarca): 6.909 (6,15%)

3. El Cerrito (Valle del Cauca): 5.924 (5,27%)

9. Girón (Santander): 2.362 (2,10%)

Andi Ampliar

Diciembre fue el mes cuando más se registraron motocicletas en Santander; hubo 6.175 trámites. El de un menor indicador fue enero cuando apenas se desarrollaron 4.371 matrículas.

Otro dato que reporta la Cámara de la Industria de Motocicletas es que “durante diciembre de 2025, la tendencia de compra se orientó en el segmento de cilindrada entre 101 CC y 125 CC, con un 46,02% seguida por el segmento entre los 151 CC y 200 CC.