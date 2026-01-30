Era confiado, no le hacía daño a nadie: desgarrador testimonio del amigo del hincha del Bucaramanga

Bucaramanga

“Camilo era un ser maravilloso. Tranquilo, inteligente, bondadoso”. Así recuerda Julián Dávila a Camilo Andrés Rojas Rey, el joven hincha del Atlético Bucaramanga asesinado en Cúcuta, en hechos ocurridos a las afueras del Estadio General Santander.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

Julián, su mejor amigo, habló sobre quién era Camilo más allá de la tragedia. Tenía 24 años, estudiaba veterinaria y estaba en los últimos semestres de su carrera universitaria. “Era muy aplicado, muy juicioso y apasionado por lo que estudiaba. Tenía muchos sueños a corto, mediano y largo plazo”, contó.

Antes del viaje a Cúcuta, ambos habían hablado, como lo hacían casi todos los días. En su grupo de amigos ya habían advertido sobre los riesgos del desplazamiento.

“Yo le dije que tuviera cuidado, que no fuera a buscar problemas”, recordó Julián. Sin embargo, explicó que Camilo nunca pensó que algo así pudiera ocurrirle. “Él solo iba a ver el partido, a alentar. Nunca iba con intención de hacerle daño a nadie, nunca iba armado”.

Relacionado: “Como él ninguno”: el dolor del padre del joven hincha de Atlético Bucaramanga asesinado en Cúcuta

Tras el partido, sus amigos intentaron comunicarse con él, pero no obtuvieron respuesta. Horas después, comenzó a circular en redes sociales un video que permitió confirmar que se trataba de Camilo. Julián decidió viajar de inmediato a Cúcuta y se dirigió hasta la Fiscalía.

Para él, Camilo no era solo un amigo. “Fue el hermano de mi vida. Vivíamos prácticamente juntos. Siempre me apoyó, confió en mí. Yo siempre estuve orgulloso de él”, afirmó.

Con la voz quebrada, Julián resumió la pérdida en una frase que hoy acompaña el duelo de quienes lo conocieron: “Lo voy a llevar en el corazón para siempre. Sé que estará escuchando esto desde el cielo. Jamás lo voy a olvidar y lo amo con toda mi alma”.

Podría interesarle: Aeropuerto Palonegro no puede operar en las noches: esta esta es la razón

En medio del dolor, también envió un mensaje a la familia del joven. “Gracias por traer al mundo un hijo tan maravilloso. Para mí ustedes también han sido una familia y siempre voy a estar con ustedes”, dijo, dirigiéndose a los padres de Camilo y a su hermana, quien se encuentra fuera del país.

“Loco por el leopardo, te sigo a muerte por donde vas” se repite en la hinchada del Atlético Bucaramanga partido tras partido; fuera del estadio, esa frase hoy puede pesar distinto.