Zapateros de Santander viajarán a Bogotá para presentar las tendencias del 2026.

Bucaramanga

Más de 80 representantes del gremio del calzado y la marroquinería en Santander viajarán a Bogotá desde la próxima semana para participar en una feria, del 3 al 6 de febrero, que reúne a lo mejor de este gremio para presentar las tendencias para el 2026.

“Van 80 empresarios que tienen las mejores colecciones. de dama, de caballero, de niños, en cuero, en sintético, en inyección de full plastic, llevan bolsos, correas. De verdad que lleva una variedad de moda con la altura del producto santandereano, que es reconocido a nivel nacional internacional", indicó Raúl Julián Serrano, empresario de este sector.

Otro de los empresarios del sector calzado que viajará a Bogotá es Hugo Colmenares e indicó que los tacones siguen en tendencia para las mujeres en el 2026, “tengo muchos clientes de tacones”, por lo que esperan lograr acuerdos en estos días de feria.

Además de participar en esta feria, los empresarios de este sector buscan hacer un llamado al gobierno nacional para que les apoye en la ampliación de los mercados y que se puedan solucionar los inconvenientes diplomáticos con Ecuador pues aseguran que un arancel del 30% les afecta significativamente.

“Que se arreglen las cosas con Ecuador. Estamos muy preocupados. Santander exporta 11 millones de dólares a Ecuador, de eso el calzado es uno de los productos más relevantes”, indicó Serrano.

Expoccol, la feria de calzado para mayoristas, se estará realizando en Bogotá y se espera que puedan llegar más de 500 compradores durante los cuatro días de encuentro.