Santander pone en marcha programa de educación inclusiva en 82 municipios no certificados

La educación inclusiva empieza a tomar forma en las aulas de Santander.

La estrategia incorpora 75 profesionales de apoyo para fortalecer la atención a estudiantes con discapacidad y también abre oportunidades laborales con enfoque social.

La Gobernación de Santander puso en marcha el Programa de Educación Inclusiva, una estrategia que busca fortalecer los procesos de enseñanza de los estudiantes con discapacidad.

Este programa está dirigido para los 82 municipios no certificados en educación del departamento.

El equipo está integrado por docentes de apoyo, intérpretes de Lengua de Señas Colombiana y modelos lingüísticos, encargados de acompañar a estudiantes con discapacidad dentro de las instituciones educativas oficiales.

El programa será presentado oficialmente hoy viernes 30 de enero, desde las 9:00 de la mañana, en el Patio de Banderas de la Gobernación. Ahí se conocerá el grupo de profesionales que empezará a trabajar en territorio.

Además del impacto en las aulas, el programa también genera empleo. De los 75 profesionales vinculados, 18 cuentan con certificado de discapacidad, principalmente por ceguera y sordera, ampliando el acceso a oportunidades laborales.

Según la información oficial, la estrategia busca además beneficiar a madres cabeza de hogar y a madres con hijos con discapacidad, al generar estabilidad laboral y respaldo económico para sus familias.

Con este programa, Santander fortalece la educación inclusiva en el sistema público, con énfasis en municipios donde el acceso a apoyos especializados para estudiantes con discapacidad ha sido limitado.