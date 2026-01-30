¿Habrá un aumento en las tasas de interés para el 2026?: esto responde un experto

Colombia se encuentra a la expectativa ante el anuncio que realizará el Banco de la República frente a las tasas de interés para el inicio del 2026. Estas se han mantenido desde mayo de 2025 con una cifra del 9,25%, debido principalmente a la disminución de la inflación en Colombia (esta quedó en 5,1%, según el último informe del Dane).

Con esta iniciativa, la entidad busca un mayor impulso de la economía nacional al estimular un mayor acceso a créditos y el aumento en el consumo de los hogares. A su vez, ha decidido mantener un nivel estándar por varios meses para evitar un aumento en la inflación, lo que conlleva a que los productos de la canasta familiar se encarezcan.

¿Qué dicen los gremios frente a las tasas de interés?

Previo a la reunión que sostendrá la junta directiva del Banco de la República este viernes 30 de enero, diferentes organizaciones gremiales han dado sus pronósticos frente a la cifra en que se podrían fijar las tasas de interés. Por ejemplo, Fedesarrollo sostiene que la cifra quedaría ubicada en 9,75% para este mes, lo que supone un aumento de 50 puntos básicos, Mientras que el Anif sugiere la misma línea.

Por su parte, la Bolsa de Valores de Colombia señala un incremento de 100 puntos básicos, lo que dejaría las tasas de interés en un 10,25%. Asimismo, entidades como Corficolombiana o el Banco de Bogotá aseguran que el indicador podría establecerse entre el 11,25% y el 12,25% al finalizar el 2026, lo que representa un alza entre 200 y 300 puntos porcentuales.

¿Es posible que haya un aumento en las tasas de interés?

A diferencia de estas predicciones, los expertos señalan que elevar las tasas de interés en los primeros días de este 2026 es una decisión apresurada, ya que está sujeta a la reacción que muestre la economía en Colombia tras el aumento del salario mínimo, el cual fue del 23,7% tras el decreto emitido por el presidente Gustavo Petro.

“En la primera semana de febrero vamos a ver estos efectos, pero es posible que el Banco de la República sea prudente en este caso y mantenga la misma tasa que se ha venido manejando. El principal factor va a estar en cómo se comporta la economía ante el aumento del salario mínimo, y ver en dónde se están focalizando los aumentos de precios que se presenten en enero", explica Andrés García, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Rosario, en entrevista para Caracol Radio.

Según explica García, el Banco de la República busca mantener su prudencia frente a algún posible cambio en las tasas de interés a fin de controlar al máximo las presiones inflacionarias; por lo tanto, es posible que no tome la decisión de aumentarlas en la primera reunión del año.

Es importante señalar que las tasas de interés en Colombia estaban por una cifra del 12,75% en febrero de 2024. Sin embargo, esta ha venido experimentando una constante caída hasta alcanzar el umbral del 9,25% con el que cerró en 2025.