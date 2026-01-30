¿Cuánto paga al mes un CDT por $1.000 millones en 2026? Simulador con la tasa más alta

Hombre usando una calculadora para saber cuánto dinero invertir en un CDT. En el círculo, la imagen del billete de 50 mil pesos colombianos / Foto: GettyImages

Los simuladores de CDT se han convertido en una de las herramientas más útiles para clientes bancarios que navegan por internet, los cuales buscan generar ganancias con base en sus ahorros y encontrar las mejores ofertas de acuerdo con su economía y las entidades a las que están afiliados.

Con esto en mente, varios bancos y entidades financieras en Colombia ofrecen páginas web para calcular las ganancias de su inversión, conforme con las tasas efectivas anuales (E.A.) que maneja cada empresa. Esto deja como resultado múltiples cálculos y variaciones de las tasas basándose en el tiempo y monto estimado.

En Colombia, los montos más populares para guardar en estas estrategias oscilan entre 10 y 50 millones de pesos, aunque para casos de menor inversión también destacan los montos alrededor de los 5 millones.

¿Cómo calcular el monto a recibir por un CDT?

En la mayoría de los simuladores de CDT se realiza el cálculo automático de este monto de acuerdo con la cantidad de tiempo; T.E.A. y dinero inicial ofrecido; sin embargo, si quiere realizar la fórmula manualmente, puede usar:

Monto invertido * (Tasa de Interés Anual / 100) * (Plazo en Días / 365) = Interés CDT

Por ejemplo, si se quiere invertir 15 millones de pesos a un banco que ofrece una tasa del 9% durante 180 días (aproximado de 6 meses), el estimado a recibir serían 675.000 de interés. Tenga en cuenta que a este monto se le hace una deducción por la retención en la fuente, la cual es aclarada en ciertos simuladores para dar el dígito final.

¿Cómo se define la Tasa Efectiva Anual?

Cada tasa es definida individualmente por las entidades bancarias que ofrecen un CDT conforme a su popularidad y modalidades. Las bancas tradicionales (Grupo Aval, Bancolombia, Davivienda) ofrecen tasas promedio entre el 7% y el 8.5% T.E.A. en cambio, los neobancos y corporaciones financieras (como Pibank, RappiPay, Nu o Banco Falabella) mantienen ofertas competitivas que oscilan entre el 9.5% y el 11% de T.E.A.

Cabe aclarar que, en el caso de estas últimas, suelen ofrecer tasas muy competitivas ya que no disponen de gastos operativos tan altos como los bancos tradicionales. Por otro lado, los bancos tradicionales suelen sacar provecho de la fidelidad de sus clientes para mantener porcentajes menores mientras ofrecen otro tipo de beneficios a sus afiliados.

¿Cómo están las tasas efectivas anuales a inicio de 2026?

Algunas de las ofertas que se pueden encontrar en los bancos son:

Bancolombia: 8.05% 240 días // 7.95% 365 días // 7.90% 540 días

8.05% 240 días // 7.95% 365 días // 7.90% 540 días Davivienda: 8.25% 240 días // 8.70% 365 días // 8,75% 540 días

8.25% 240 días // 8.70% 365 días // 8,75% 540 días Nubank: 9.30% 240 días // 9.40% 365 días // 9.60% 540 días

9.30% 240 días // 9.40% 365 días // 9.60% 540 días Banco AV. Villas : 8.75% 240 días // 8.35% 365 días // 8.3% 540 días

: 8.75% 240 días // 8.35% 365 días // 8.3% 540 días Banco Pichincha: 10.50% 180 días // 10% 360 días

10.50% 180 días // 10% 360 días Banco Santander: 10% 180 días // 10.60% 360 días // 11% 540 días

Tenga en cuenta que la cantidad de días es variable según los términos de CDT definidos por la entidad. Por ejemplo, en el caso de NU no se encuentra la opción de 360 días, dejando la opción entre 270 o 540, mientras que en otros no hay opción de 240 días, optando por la de 180.

¿Cómo quedarían los intereses? Cálculo por montos

A continuación, se realizará el cálculo aproximado de los intereses de un CDT tomando entidades tradicionales y neobancos, probando tres tipos diferentes de montos.

Mil millones de pesos (1.000’000.000)

Bancolombia:

$51′787.726 (240 días) $78′883.212 (360 días) $118′222.498 (540 días)

Davivienda:

$53′034.240,00 (240 días) $86′191.680 (360 días) $130′970.880,00 (540 días)

AV Villas:

$55′213.440 (240 días) $80′160.000 (360 días) $121′967.040 (540 días)

Pibank:

$49′142.400 (180 días) $96′000.000 (360 días)

Banco Santander:

50′114.773 (180 días) 101′515.575 (360 días) 155′537.516 (540 días)

Quince millones de pesos (15’000.000)

Bancolombia

$762.786 (240 días) $1′161324 (360 días) $1′739.670 (540 días)

Davivienda

$781.488 (240 días) $1′270.944 (360 días) $1′930.766 (540 días)

Banco AV. Villas

$795.500 (240 días) $1′280.000 (360 días) $1′953.288 (540 días)

Nubank:

$989.510 (270 días) $2′091.513 (540 días)

Pibank:

$737.136 (180 días) $1′440.000 (360 días)

Banco Santander:

$751.721 (180 días) $1′522.733 (360 días) $2′333.062 (540 días)

Un millón de pesos (1’000.000)

Bancolombia

$47.106 (240 días) $71.575 (360 días) $107.761 (540 días)

Davivienda:

$51.876 (240 días) $84.730 (360 días) $128.718 (540 días)

Banco AV Villas:

$53.000 (240 días) $83.520 (360 días) $130.200 (540 días)

Nubank:

$65.967 (270 días) $139.434 (540 días)

Pibank:

$49.142 (180 días) $96.000 (360 días)

Banco Santander:

$50.114 (180 días) $101.515 (360 días) $155.537 (540 días)

Análisis de los montos de CDT estimados

Las cifras muestran que las pequeñas diferencias entre porcentajes hacen grandes cambios en los montos totales. Santander y Nubank lideran en rentabilidad, especialmente a 360–540 días, confirmando la tendencia de estos neobancos, mientras AV Villas y Davivienda son competitivos en corto y mediano plazo.

Sin embargo, entidades como Bancolombia y Pibank son elecciones considerables considerando la trayectoria, beneficios y sucursales por las que puede hacer otros trámites bancarios. La decisión debe adaptarse según la comodidad de sus movimientos.