Reserva Federal desafía a Trump y mantiene tasas de interés sin cambios

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sus tasas de interés en su primera reunión del año, en un marco de crecimiento económico “sólido” y en desafío a la creciente presión del presidente Donald Trump por recortes.

La votación se saldó 10-2 por mantener los tipos de interés de referencia en un rango de 3,50-3,75%, y los jerarcas señalaron que la tasa de desempleo ha mostrado “signos de estabilización” mientras la actividad económica ha estado “expandiéndose a un ritmo sólido”.

Pero el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) registró dos disensos esta vez.

Stephen Miran y Christopher Waller -a quien se considera un posible candidato para suceder al presidente del banco central, Jerome Powell- respaldaron un recorte de un cuarto de punto porcentual.

La Fed ha aplicado recortes de un cuarto de punto en sus tres anteriores reuniones de política monetaria, ya que le preocupaba el debilitamiento del mercado laboral.

Miran, recientemente nombrado por Trump, abogó por reducciones mayores en cada ocasión.

Pero el sólido crecimiento del PIB, el desempleo relativamente bajo y una inflación persistente han dado motivos para una pausa, lo cual enfrenta de nuevo a los dirigentes de la Fed con Trump, quien ha instado a bajar las tasas de interés.

Tasas de interés más bajas abaratan el crédito y por lo tanto fomentan la inversión y el consumo.

Trump ha intensificado drásticamente la presión sobre el banco desde que regresó al poder hace un año.

Ha buscado destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, mientras su administración abrió una investigación sobre Powell por la remodelación de la sede del banco.

El presidente de la Fed ha subido inusualmente el tono ante estos dos casos.

Este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión del FOMC, señaló que el caso de Cook, que se dirime ante la Corte Suprema, “es quizás el más importante en los 113 años de historia de la Fed”.

Powell respondía a una pregunta sobre por qué asistió a la audiencia del 21 de enero en torno al esfuerzo de Trump por destituir a Cook.

Powell, quien también ha calificado de motivada políticamente la investigación en su contra, se negó a comentar las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que criticó su asistencia a la audiencia judicial.

Credibilidad en la Fed

Una cuestión relevante es si el nuevo presidente de la Fed podrá alinear al resto del comité hacia más recortes, señalaron analistas de ING.

Fuera de la Fed, podría ser más difícil para el próximo presidente del banco central convencer a los inversores de que el organismo seguirá cumpliendo su mandato de controlar la inflación y propugnar el máximo empleo, de forma independiente de la influencia política, reflexionó Michael Strain, del conservador American Enterprise Institute (AEI).

Dado el modo en que la administración Trump ha apuntado contra Powell, Strain añadió que “establecer credibilidad será mucho más desafiante” para el sucesor de Powell que para los anteriores líderes de la Fed en las últimas décadas.

El presidente de la Fed dijo este miércoles que no cree que el banco central estadounidense pierda independencia.