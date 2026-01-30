6AM W6AM W

Programas

Exmagistrado analiza la decisión de la Corte Constitucional y sus riesgos en un contexto electoral

Humberto Sierra, exmagistrado y director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, analizó las implicaciones de la inauguración de la figura de la suspensión provisional de leyes.

Exmagistrado analiza la decisión de la Corte Constitucional y sus riesgos en un contexto electoral

Exmagistrado analiza la decisión de la Corte Constitucional y sus riesgos en un contexto electoral

10:09

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Corte Consitucional | Foto: Cortesía

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

Exmagistrado analiza la decisión de la Corte Constitucional y sus riesgos en un contexto electoral

10:09

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

Escucha

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad