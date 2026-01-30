“Magistrados que suspendieron emergencia económica deberían declararse impedidos”: MinHacienda

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto de emergencia económica y dijo que “todos los miembros de la Corte se han inhabilitado porque están prejuzgando”.

El jefe de esta cartera económica del país afirmó que los magistrados que suspendieron la emergencia económica “deberían declararse impedidos para emitir una decisión de fondo. Esa es la consecuencia de este auto con el que establece la suspensión provisional”, afirmó.

Acatarán la orden de la Corte Constitucional

A pesar de sus críticas, el ministro Ávila aseguró que van a obedecer la decisión de suspender la emergencia económica y, por ende, el cobro de impuestos.

“Las decisiones judiciales hay que acatarlas, pero también tienen recursos jurídicos”, enfatizó.

Esto dijo Germán Ávila, ministro de Hacienda:

