Roy Barreras anunció gestiones en EE.UU. para respaldar encuentro Petro–Trump

Desde Estados Unidos, el candidato presidencial Roy Barreras aseguró que adelantará reuniones diplomáticas para contrarrestar “mentiras e infamias” que, según dijo, han afectado el clima entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

Roy Barreras. Foto: (Colprensa - Lina Gasca)

Jimmy Ávila Ramírez

El candidato presidencial Roy Barreras afirmó en territorio Estadounidense que sostendrá una serie de reuniones estratégicas con el objetivo de contribuir a la estabilidad de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, en la antesala del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo martes 3 de febrero.

Barreras señaló que estas gestiones buscan contrarrestar versiones falsas y ataques que, según explicó, han venido “envenenando” el ambiente diplomático entre ambos gobiernos. “Tendremos reuniones positivas para contrarrestar las mentiras, las infamias y las calumnias contra el presidente, contra nuestro gobierno y contra nuestro país”, aseguró.

El dirigente político sostuvo que la responsabilidad de preservar una relación bilateral sólida debe ser compartida por todos los actores con capacidad de interlocución. “Todos debemos ayudar a estabilizar unas relaciones dignas y respetuosas entre las dos naciones. Las relaciones deben seguir siendo lo más estables posibles para el bien de Colombia y de Estados Unidos, enfatizó.

En ese sentido, Barreras manifestó su optimismo frente al encuentro programado entre los mandatarios. “El encuentro del martes saldrá bien. Todo el que pueda ayudar a establecer una comunicación seria, basada en verdades y no en infamias, debería hacerlo”, afirmó.

Finalmente, el candidato presidencial recalcó la importancia de proteger los canales diplomáticos y el diálogo político. “Las relaciones entre los países, como entre los hombres, deben protegerse. No se pueden construir sobre el envenenamiento ni la desinformación”, puntualizó.

