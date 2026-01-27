Petro cuestionó que retiraran y devolvieran su visa estadounidense: “¿para qué me la quitaron?”

A pocos días de la reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario Gustavo Petro cuestionó que le hayan quitado su visa para volvérsela a otorgar.

“¿Entonces para qué me la quitaron?”, preguntó el presidente Petro.

Además, aseguró que el encuentro –que tendrá lugar en Washington el 3 de febrero–, “es una reunión clave, fundamental, determinante”.

Noticia en desarrollo...

