Petro cuestionó que retiraran y devolvieran su visa estadounidense: “¿para qué me la quitaron?”
El presidente Gustavo Petro aseguró que el encuentro con su homólogo Donald Trump será “una reunión clave, fundamental, determinante”.
A pocos días de la reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario Gustavo Petro cuestionó que le hayan quitado su visa para volvérsela a otorgar.
“¿Entonces para qué me la quitaron?”, preguntó el presidente Petro.
Además, aseguró que el encuentro –que tendrá lugar en Washington el 3 de febrero–, “es una reunión clave, fundamental, determinante”.
Noticia en desarrollo...
