Oposición celebró suspensión de la emergencia económica de Petro: estas son las reacciones
Desde ese sector, el senador Carlos Fernando Motoa aseguró que la Corte está defendiendo el bolsillo de los colombianos.
Desde el Congreso de la República se conocen las primeras reacciones a la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto con el que el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.
La decisión se mantendrá mientras el alto tribunal analiza el caso y toma una determinación definitiva. Con esta decisión se suspenderán los impuestos y el Gobierno no podrá aplicar las medidas extraordinarias.
El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien lideró el debate de control político en contra del decreto, celebró la decisión y aseguró que la Corte está defendiendo el bolsillo de los colombianos. “Lo que requiere el país es un mejor gasto público”, dijo.
Por su parte, la representante Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde, y quien fue la ponente de la reforma tributaria del Gobierno, dijo a Caracol Radio que ahora una salida sería recurrir a incrementar la deuda pública y emitir un nuevo decreto, ante el grave hueco fiscal.
De otro lado, el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, dijo: “Como habíamos advertido, aquí no hay hecho sobreviniente. Hay que defender la separación de poderes y la democracia, no a un gobierno autoritario”.
Y la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia señaló: “El Gobierno Petro no puede desconocer la Constitución, saltarse al Congreso e imponer impuestos por Decreto (...) No había un hecho grave e imprevisto que justificara esta emergencia. La crisis fiscal es un problema estructural y la creó el Gobierno Petro con su pésima administración”.