Oposición celebró suspensión de la emergencia económica de Petro: estas son las reacciones

Desde el Congreso de la República se conocen las primeras reacciones a la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto con el que el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.

La decisión se mantendrá mientras el alto tribunal analiza el caso y toma una determinación definitiva. Con esta decisión se suspenderán los impuestos y el Gobierno no podrá aplicar las medidas extraordinarias.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien lideró el debate de control político en contra del decreto, celebró la decisión y aseguró que la Corte está defendiendo el bolsillo de los colombianos. “Lo que requiere el país es un mejor gasto público”, dijo.

#POLITICA | El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien lideró el debate de control político en contra de la emergencia económica, celebró la decisión de la Corte de suspender el decreto: "Lo que requiere el país es un mejor gasto público", dijo. Vía @laurad_duarte… pic.twitter.com/ihsT3LEFct — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 29, 2026

Por su parte, la representante Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde, y quien fue la ponente de la reforma tributaria del Gobierno, dijo a Caracol Radio que ahora una salida sería recurrir a incrementar la deuda pública y emitir un nuevo decreto, ante el grave hueco fiscal.

De otro lado, el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, dijo: “Como habíamos advertido, aquí no hay hecho sobreviniente. Hay que defender la separación de poderes y la democracia, no a un gobierno autoritario”.

Y la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia señaló: “El Gobierno Petro no puede desconocer la Constitución, saltarse al Congreso e imponer impuestos por Decreto (...) No había un hecho grave e imprevisto que justificara esta emergencia. La crisis fiscal es un problema estructural y la creó el Gobierno Petro con su pésima administración”.